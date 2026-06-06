喊話台灣聰明投資國防！美駐台代表「點名無人機」：和平不是躺平

▲美國在台協會處長谷立言與中華民國總統賴清德。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國駐台資深外交官公開強調，台灣在國防支出上不僅要「花得更多」，更要「花得更聰明」，並應從俄烏戰爭與中東衝突汲取經驗，加速投入無人機等不對稱戰力，以維持與中國之間的軍事平衡。美方重申，維持台海和平穩定攸關全球利益，反對任何以強迫方式改變台灣現狀的行動。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）6日出席台北一場論壇時指出，現代戰爭型態正在快速改變，無人機已成為關鍵戰力之一。他直言，「台灣不僅要增加國防支出，更必須更聰明地運用資源，而投資無人系統是當下最有效的嚇阻方式」，強調烏克蘭與中東戰爭已清楚顯示無人機在戰場上的決定性影響。

谷立言進一步表示，這些戰事已改變戰爭樣貌，也為台灣提供重新平衡台海軍力的重要契機。他呼籲台灣政府應持續投資無人機與其他不對稱作戰系統，以提升嚇阻能力，避免軍事失衡。

報導指出，台灣政府近年已將無人機等不對稱戰力納入國防現代化重點，但由於在野黨所主導的立法院5月僅通過總統賴清德所提400億美元國防追加預算中的約3分之2，部分用於國產無人機與飛彈系統的經費遭到刪減。

目前台灣政府正試圖爭取恢復相關預算，以強化對中國的嚇阻能力。北京方面則持續主張台灣為其領土，並未放棄以武力統一的可能。

美方持續強調對台安全承諾。谷立言指出，美國國內法律要求美方提供台灣自我防衛所需能力，重申政策未變。他表示，「維持台海和平與穩定，對美國、台灣以及全球經濟福祉都至關重要」，反對任何強迫或脅迫改變台灣地位的行為。

此外，美國總統川普在與中國國家主席習近平會晤後，曾表示仍在考慮是否批准約140億美元對台軍售案，引發關注。不過，美方官員仍強調，美國對台政策並未改變。

在台灣方面，陸委會副主委沈有忠則在另場活動中表示，「和平並不等於躺平」，強調台灣必須透過強化嚇阻能力維持安全，強調反對任何以武力改變現狀的企圖，此舉不僅關乎台灣安全，也攸關印太區域及民主國家的共同利益。