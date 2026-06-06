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挨批談判太慢！　川普喊：越戰打19年「美伊才3個月」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普聲稱已摧毀伊朗軍力。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊衝突邁入第4個月，美國總統川普接受NBC節目《會晤新聞界》（Meet the Press）專訪透露，伊朗目前僅剩約21%至22%的飛彈庫存，強調美軍已「徹底摧毀」伊朗軍力。

川普5日受訪表示，伊朗至今未與美方簽署停戰協議，原因在於其領導人「很強硬也很驕傲」，「有些他們從沒想過自己會做的事現在也不得不面對，他們別無選擇，只是這需要一點時間。」

川普提到，伊朗大部分無人機工廠、發射台及飛彈製造設施已被摧毀，但仍保有生產及一定作戰能量，「我估算他們大概仍有21%到22%的飛彈，這還是很多，但已遠不及我們最初發動攻擊時的規模。」伊朗本周稍早也在波斯灣發動一系列攻擊，甚至襲擊科威特國際機場，證明其仍具備無人機及飛彈作戰能力。

針對外界批評談判進度過慢，川普則搬出越戰反嗆，「我已經推動得很快了，現在才第3個月。你知道越戰打了19年，而我才到第3個月就有人在問，『什麼時候才會贏？』如果我是民主黨人，沒有人會這樣質疑，但我沒差，我早就習慣了。」

美伊4月達成的停火協議已數度延長，但雙方近日持續在荷莫茲海峽附近互相空襲。國務卿盧比歐3日向國會表示，美方本周的攻擊行動「純屬防禦性質」，以回應伊朗對船隻的攻擊。

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