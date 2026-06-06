日航、全日空「燃油附加費狂飆」恐破6萬日圓！暑假出國票價再炸裂

▲全日空將近一步調漲國際線燃油特別附加費。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本兩大航空公司全日空（ANA）、日本航空（JAL）於昨（5）日傳出，將大幅調升7、8月開票適用的國際線燃油特別附加費，北美與歐洲航線單程可能飆升至6萬5000日圓以上，不僅改寫歷史新高，也恐在中東局勢惡化之際導致燃油成本推升下，衝擊暑假出遊需求。

根據日媒《共同社》，全日空、日本航空已基本敲定，將調漲國際線燃油附加費，適用於7、8月開票。雖然目前5、6月適用的北美、歐洲航線單程已達5萬6000日圓的高水準，但本次仍將進一步上調，預估將突破歷史紀錄，甚至可能來到6萬5000日圓以上。

這波漲幅主要受到中東情勢惡化影響，國際航空燃油價格持續上漲，使航空公司成本壓力加劇。報導指出，此次調整也將波及其他航線，包含亞洲等地區航線同樣可能面臨調漲，顯示燃油成本上升已全面反映在票價結構中。

事實上，過去北美、歐洲航線的燃油附加費最高紀錄，曾在2022年10至11月出現，其中全日空達5萬8000日圓、日本航空為5萬7200日圓，而此次預估將再刷新紀錄。燃油附加費的計算方式，是依據航空燃料主要成分「煤油」（kerosene）的兩個月平均價格決定，而7、8月適用的費率，正反映4、5月價格已高於原先預期。

目前兩家公司正與日本國土交通省等政府單位進行最後協調，預計將在近期拍板定案。由於正值暑假旅遊旺季前夕，外界也關注票價大幅上升是否將進一步抑制出國旅遊需求。