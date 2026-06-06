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黃仁勳大口塞五花肉！「LG董事長當忙內」負責烤肉　他霸氣買單

記者陳宛貞／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日晚間現身南韓首爾弘大商圈，與SK集團董事長崔泰源、LG集團董事長具光謨及Naver創辦人李海珍齊聚知名烤肉餐廳，4名CEO帶領的企業與集團總市值近9700兆韓元，重現黃仁勳去年訪韓時的「韓版兆元宴」世紀飯局。

▲▼黃仁勳訪韓送上4大禮「AI價值鏈」巨頭齊吃烤肉（圖／達志影像／美聯社）

▲ 黃仁勳與南韓企業巨頭齊吃烤肉。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《韓聯社》等韓媒，黃仁勳昨晚一亮相就引發現場民眾歡呼，他換下入境南韓時的深藍色Dior外套，改穿招牌黑色皮衣，大方對圍觀人群揮手打招呼，進入餐廳前還笑稱，「很高興見到大家，我好餓」，引發現場笑聲不斷。

黃仁勳在崔泰源與李海珍之間落座，隨即動手將五花肉裹上芝麻葉、搭配泡菜與蔥絲包成韓式生菜包肉大口享用，還興奮地高舉雙拳，神情滿足。餐桌上陸續出現燒酒及啤酒，店員更親自示範「燒啤」調法，黃仁勳也拿起湯匙學著敲杯，隨後舉杯高喊，「Cheers！Go Korea！Go SK！Go LG！Go Naver！」令全場氣氛沸騰。

4人之中1960年生的崔泰源自然擔起「大哥」角色，負責主導話題、帶動氣氛，不時拍拍李海珍肩膀；黃仁勳則頻以英文名「Tony」稱呼崔泰源，展現兩人的好交情。

而其中最年輕的「忙內」具光謨不僅最先到場，席間更是從頭到尾舉著夾子負責烤肉，連加點、拿餐巾紙都一手包辦。餐後他笑著向媒體透露自己很常吃五花肉，「但很久沒有動手烤了。」

餐敘中眾人不忘「粉絲服務」，驚喜走出餐廳，將事先準備好的香蕉牛奶等小禮物親手分送給在外圍觀的粉絲，包括SK海力士去年與7-Eleven聯名推出，外型仿製半導體晶片、印有HBM的蜂蜜香蕉口味餅乾。黃仁勳分送時還一邊高喊，「More HBM！More HBM！」令現場民眾笑聲連連。

向來作風低調、被稱為「隱居CEO」的李海珍席間則主動示範如何用生菜包肉給黃仁勳看，並悄悄使用Naver Pay的人臉辨識付款功能，一口氣替整間餐廳所有客人買單，藉機宣傳旗下服務。一行人隨後轉往BBQ炸雞店續攤，沿路和民眾合照、簽名，展現親民一面。

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黃仁勳大口塞五花肉！「LG董事長當忙內」負責烤肉、拿餐巾紙

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