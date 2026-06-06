伊朗無人機、飛彈狂轟荷莫茲！　美軍攔截畫面曝光

▲美國中央司令部發布聲明與最新打擊影像。（圖／取自X／CENTCOM）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗針對荷莫茲海峽及波斯灣地區發動最新一波攻擊！美國中央司令部（CENTCOM）發布聲明與最新打擊影像證實，美軍已成功攔截由伊朗發射的多枚彈道飛彈與無人機。美方強調，本次攻擊全數落空，並未造成任何美軍人員傷亡。

無人機、飛彈連發 美軍：嚴重威脅海上交通

根據美國中央司令部於當地時間6日發布的聲明指出，美軍才剛擊落4架朝荷莫茲海峽飛去的伊朗單向攻擊無人機，沒想到短短幾個小時後，伊朗又立刻朝科威特與巴林發射了7枚彈道飛彈。

中央司令部強調，這些伊朗攻擊無人機已經對該區域的海上交通造成了「立即性的威脅」。

According to U.S. Central Command (CENTCOM), Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance… pic.twitter.com/cRwhl6A153 — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

6枚飛彈遭攔截 美方怒斥伊朗放「假消息」

美軍初步評估指出，伊朗發射的7枚彈道飛彈中，有6枚在空中就遭美軍成功攔截，第7枚則是沒有打中目標，所有的攻擊皆未造成美國人員受傷。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）先前對外放話，宣稱已經成功打擊「該地區的敵軍基地」，甚至破壞了位於巴林的美國第五艦隊司令部（U.S. 5th fleet headquarters）。對此，美國中央司令部在聲明中嚴正駁斥，直指伊朗的說法「完全是假消息」。