快訊／伊朗宣稱「轟炸美軍基地」　科威特、巴林響空襲警報

▲ 科威特國際機場3月遭無人機襲擊畫面。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）6日清晨宣稱，已對科威特2座美軍基地及位於巴林的美國海軍第5艦隊重要設施發動飛彈攻擊，以回應美軍「殺害兒童的侵略行徑」。兩國已啟動防空系統攔截，各地響起空襲警報。

伊朗官媒《伊通社》（IRNA）報導，革命衛隊聲明指出，當地凌晨約1點半，有4艘違規油輪在美軍煽動與指揮下，無革命衛隊海軍多次警告，未經協調試圖非法駛離荷莫茲海峽。革命衛隊砲擊警告後其中1艘被迫停船，其餘3艘則折返。

隨後於凌晨2點半，美軍無人機擊中格什姆島（Qeshm Island）一座通訊塔及錫里克（Sirik）一座設施。革命衛隊指控，美軍犯下殺害兒童的恐怖主義行徑，航太部隊隨即以彈道飛彈轟炸科威特、巴林美軍設施。

聲明最後警告，「若再次進行這類惡意行動，伊朗將不再滿足於有限度的回應。若荷莫茲海峽被完全封鎖，導致你們的石油與天然氣出口中斷，後果將由你們自行承擔。」

根據CNN，科威特軍方總參謀部於當地凌晨近4時發文證實，遭遇「敵方飛彈與無人機威脅」，並說明境內傳出的爆炸聲均為防空系統攔截來襲目標所致，呼籲民眾保持冷靜。

巴林空襲警報於凌晨4時15分響起，內政部透過官方平台發出緊急通知，呼籲本國公民與外籍居民立即前往最近的安全地點避難。