韓元崩跌「貶破1560大關」！　 金融危機後17年來最慘

▲ 韓元創下金融危機以來新低。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美元兌韓元匯率在6日凌晨夜間交易中一度貶破1561.5韓元，創下自2009年3月全球金融危機以來，近17年3個月的最低紀錄。

綜合《韓聯社》等韓媒，根據首爾外匯市場數據，6日凌晨2時夜間交易收盤價報1美元兌1559.0韓元，較前一天日間交易收盤時的1539.1韓元更高，盤中更一度觸及1561.5韓元，與2009年3月金融危機期間創下的韓元歷史低點1597.0差距逐漸縮小。

美就業報告超預期 升息預期推美元全面走強

韓元疲弱背後原因是美國5月就業報告表現遠優於預期，數據顯示美國勞動市場依然強勁，市場對聯準會年內升息的預期隨之升溫，帶動美元全面走強。反映美元對6大主要貨幣強弱的美元指數，更在時隔約2個月後首度突破100大關。

日間交易中，韓元匯率一度貶至1549.1韓元，隨後回升至1530到1540韓元區間震盪，最終以1539.1韓元作收；但夜間交易開盤後，美國就業數據公布的衝擊顯現，匯率從晚間9點半急貶，突破1560韓元關卡。

外資撤離加地緣風險 多重壓力雪上加霜

除外部因素以外，由於外資持續賣超韓國股市，加上中東衝突膠著帶來的地緣政治風險，兩者皆助長韓元的貶值壓力，與強勢美元加成之下進一步推高美元兌韓元匯率。

市場分析認為，只要外部不確定性尚未消散，高匯率格局短期恐怕將持續下去，且若美元強勢及地緣風險持續高漲，波動幅度可能進一步擴大。