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金正恩親登「姜健號」視察！強調遏阻核戰爭　去年下水時破洞沈船

▲▼北韓最高領導人金正恩、金主愛父女倆4日登上海軍新型崔賢級驅逐艦「姜健號」，觀摩海上航行試驗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓最高領導人金正恩、金主愛父女倆4日登上海軍新型崔賢級驅逐艦「姜健號」，觀摩海上航行試驗。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩，4日偕同女兒金主愛視察海軍5000噸級新型驅逐艦「姜健號」航海試驗，強調以海軍現代化戰力遏阻核戰爭，同時他也檢視去年下水時該艦發生翻覆事故後的修復與運作情況。北韓官媒公開相關視察畫面，引發外界關注其海軍現代化與新型艦艇戰力整備進展。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩4日親自前往視察崔賢級新型5000噸驅逐艦「姜健號」，參與並觀摩評估作戰執行能力的航海試驗，並登艦進入作戰指揮所，全面了解戰鬥勤務空間狀況、試航計畫與武器系統測試進度。同時，金主愛也隨行，畫面顯示她在艦橋與金正恩一同檢視艦艇運作。

▲▼北韓最高領導人金正恩、金主愛父女倆4日登上海軍新型崔賢級驅逐艦「姜健號」，觀摩海上航行試驗。（圖／達志影像／美聯社）▲▼北韓最高領導人金正恩、金主愛父女倆4日登上海軍新型崔賢級驅逐艦「姜健號」，觀摩海上航行試驗。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩在視察過程中對於艦艇表現給予肯定，「艦艇的巡航體制與高速機動體制，其機動性已能滿足作戰需求，相當優異」，對海軍官兵的操作能力表示高度讚許。他指出，隨著全球艦艇建造技術持續發展，北韓必須依照自身條件改良艦艇操控系統，以提升整體戰力。

他進一步強調，唯有在地面、海上與空中各領域都具備可自主行使軍事主權的強大力量，才能有效遏制戰爭、維持和平，這也是朝鮮勞動黨一貫的國防方針。他聲稱，海軍武力應成為「核戰爭嚇阻能力的重要一環」，在水下與水面都能對敵方發動致命打擊，並要求相關部門依據5年國防發展計畫加速推進。

金正恩同時提及建造1萬噸級新型驅逐艦等後續計畫，強調將持續推進包括水下祕密武器研發與生產在內等海軍現代化任務。他3月視察另一艘5千噸崔賢級驅逐艦時，曾首次提及8000噸級艦艇，如今則進一步提出1萬噸級建造構想。相較之下，南韓海軍最新「正祖大王級」神盾驅逐艦約為8200噸。

▲▼金正恩、金主愛12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

▲▼金正恩、金主愛2025年6月12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

▲▼金正恩、金主愛12日前往羅津出席新型驅逐艦姜健號下水典禮，該艘驅逐艦曾於5月底在清津下水時破洞。（圖／路透）

南韓《韓聯社》指出，其實「姜健號」在去年5月下水典禮時曾發生嚴重事故，因下水時指揮不當、操作不慎，導致艦尾部分的下水滑橇脫離擱淺，艦體底部因此出現破洞，最後失去平衡而翻覆，金正恩視察時親眼目睹慘狀發生後痛批，「這是嚴重重大事故與犯罪行為」，下令追究責任。

事後，僅約22天的時間，北韓便重新將該艦艇移回水中完成後續作業，但外界長期質疑其實際戰力與完成度。

此次北韓官媒釋出的照片顯示，「姜健號」已能進行航海測試，畫面中可見金主愛在艦橋協助觀察作戰系統運作，甚至在甲板上比金正恩更靠前指向設備，引發外界再度關注其「接班象徵」的角色。

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