尹錫悅戒嚴後疑下「合理化指令」　召見美CIA官員！特檢組傳喚調查

▲南韓前總統尹錫悅試圖向美國等友邦合理化不當發佈戒嚴的理由。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅曾於2024年12月3日緊急發佈戒嚴，對民主憲政造成衝擊，事後他更疑似涉嫌向國家情報院（國情院）、外交部等下達指令，要求向美國等友邦傳遞訊息、解釋發佈戒嚴的原因，試圖合理化發佈戒嚴的作為。對此，特檢組展開調查，今（6）日更從首爾看守所傳喚尹錫悅到場接受偵訊。

根據《韓聯社》，目前被關押在首爾看守所的尹錫悅，6日上午9時50分搭乘法務部專車，前往位於京畿道果川市的特檢組辦公室，由二次綜合特別檢察組的特別檢察官權昌榮進行偵訊，是該特檢組今年2月25日成立以來，時隔101天首度傳喚尹錫悅進行偵訊。

2024年12月3日，尹錫悅涉嫌在發布緊急戒嚴後，向總統辦公室國家安保室、外交部等下達指令，要求向美國等友邦傳遞合理化戒嚴的相關訊息。該訊息內文寫道，「此次（戒嚴）措施是為了守護自由民主主義」、「尹錫悅總統秉持著對抗從北（親北韓）左派、反美主義者的立場」。

特檢組指出，總統辦公室國家安保室接獲指令後，於隔天向國情院下達指示，要求向友邦說明南韓政府發佈戒嚴的背景；之後，時任國情院長趙太庸向國情院第1次長轄下的海外專責部署下達指令，要求將尹錫悅試圖合理化戒嚴實施的立場，從韓文翻譯為英文，並召見美國中央情報局（CIA）相關人士，解釋發佈戒嚴的背景。

特檢組將在此次偵訊中向尹錫悅釐清，撰寫合理化戒嚴發佈訊息的意圖、指揮相關部門將訊息傳遞給美國等友邦的事發經過。

另外，尹錫悅預計13日將同樣前往特檢組，針對違反《軍刑法》叛亂首領的罪嫌接受調查。