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南韓選舉亂象一籮筐！首爾「缺票危機」離譜真相曝　揭行政漏洞

▲▼南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

▲南韓第9屆全國性地方選舉，開票所進行開票作業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓3日實施全國性地方選舉，首爾、仁川卻爆發投票用紙不足事件，部分投票所一度暫停投票。韓媒分析，除了中央選舉管理委員會（中選會）將本投票（正式投票日）選票印製下限設定為選民總人數的50%，未充分考量各地投票率差異，選委會、行政安全部與地方政府間資訊共享不足，導致「行政隔閡」問題，降低危機處理效率。

根據《韓聯社》，本次地方選舉，首爾特別市松坡區、江南區、廣津區，以及仁川廣域市延壽區部分投票所出現選票短缺情況。南韓全國共有67個投票所因選票不足而要求增派選票，其中50處投票所實際發生短缺，22處投票所更一度暫停投票後才恢復，其中光是松坡區就占了12處。

南韓中選會規定，各地正式投票日所需選票的印製數量，最低須達選民總數50%。以松坡區為例，當地共有56萬5368名選民，推估印製約28.2萬張正式投票選票，而當天實際正式投票人數約23萬9910人，理論上仍應剩餘約4.2萬張選票。

▲▼南韓首爾、仁川部分投票所缺乏足夠投票用紙。圖為首爾市長選舉投票用紙，上面寫著共同民主黨候選人鄭愿伍、國民力量候選人吳世勳。（圖／達志影像）

▲首爾、仁川部分投票所缺乏足夠投票用紙。圖為首爾市長選舉投票用紙，上面寫著共同民主黨候選人鄭愿伍、國民力量候選人吳世勳。（圖／達志影像）

問題在於，選票雖然整體數量足夠，卻未能依照各行政區的投票習慣妥善分配。韓媒發現，松坡區多個發生缺票的行政洞里，包括蠶室2洞、蠶室4洞、蠶室7洞、文井2洞等地，本次正式投票率均超過全體選民50%，部分地區甚至達53%以上。

然而，這些地區並非首次出現高投票率。從第6屆、第7屆地方選舉數據來看，多個缺票地區過去的正式投票率也長期高於50%，顯示當地選民偏好在投票日當天前往投票的趨勢早已存在。

對此，南韓中選會坦言，松坡區整體選票數量並未不足，但轄內146個投票所的實際投票人數差異較大，導致部分投票所提前用罄選票。

▲▼首爾極端保守派群眾喊著「作票」、「選舉舞弊」、「中斷開票」、「詐欺投票」。（圖／路透）

除了選票配置失準，整起事件也暴露出南韓政府部門間的協調漏洞。報導指出，松坡區選委會早在投票日上午11時40分，就已察覺可能出現選票不足問題，並向首爾市選委會詢問應對方案，但相關訊息並未同步通報行政安全部。

直到當天下午5時20分媒體開始報導後，行政安全部才主動聯繫松坡區確認情況。行政安全部表示，當天各地政府定時回報選務狀況，但首爾並未通報選票不足問題，仁川則是在下午5時40分才回報類似情況。

韓媒指出，此次事件反映出現行選務體系由中央選委會、地方選委會、行政安全部以及地方政府各自設立狀況室運作，但資訊卻無法即時共享的缺陷。明知可能出現選票短缺風險，相關單位卻未建立跨機關即時通報機制。

明知大學行政學系教授崔賢善（音譯）批評，這正是南韓政府長期以來為人詬病的「行政隔閡」現象。他表示，「各機關看似都在管理選舉狀況，但實際上缺乏有效協調」，認為未來若選舉當天再發生大規模突發事件，南韓有必要重新檢討跨部門資訊共享與危機應變機制。

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