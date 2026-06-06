卡車拋錨撒哈拉沙漠！　至少49人「活活渴死」僅2生還

▲尼日北部撒哈拉沙漠一輛卡車在荒漠中拋錨，導致至少49人不幸渴死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

尼日（Niger）北部撒哈拉沙漠一輛滿載乘客的卡車在荒漠中拋錨，導致乘客受困數日，最終至少49人在極端高溫下不幸渴死，其中包含準備返鄉過節的旅客。令人毛骨悚然的是，救援人員抵達現場時，發現數十具遺體倒臥在卡車周遭，畫面相當觸目驚心。

返鄉過節成不歸路 烈日下缺水求生

根據《半島電視台》報導，阿加德茲省（Agadez）當局透過臉書發布聲明指出，這群死者原先是從馬利出發，準備返回尼日與家人團聚，一同慶祝穆斯林重要節日「古爾邦節」（Eid al-Adha）。然而，卡車卻在阿薩馬卡（Assamaka）以西約80公里的偏遠地區發生故障。

阿薩馬卡是尼日與阿爾及利亞之間的主要過境點，距離馬利邊境也相當近。聲明中提到，在車輛拋錨後，儘管司機、助手與乘客拚盡全力試圖修復，但最終仍無能為力。

▲目前救援人員已將這49名罹難者集體掩埋。（圖／翻攝自X）



由於當地氣候極端酷熱，加上周圍完全沒有物資補給點，乘客們在缺乏水源的情況下，受困於險惡的自然環境中，生存機率微乎其微。目前救援人員已將這49名罹難者集體掩埋。

2人徒步50公里求救 悲慘現場曝光

這場悲劇中僅有2人幸運生還。他們在烈日下徒步走了超過50公里，終於找到一處水源，隨後繼續前行至阿薩馬卡，才成功向當局通報這起事件。

阿加德茲大區首長伊薩（Ibra Boulama Issa）隨即派遣代表團前往現場。據了解，這輛卡車是從距離尼日邊境約300公里的馬利城鎮塔爾漢德克（Talhandek）出發，在沙漠中已經行駛了數日。

當局指出，現場的景象令人觸目驚心，動彈不得的卡車底下及四周，橫躺著數十具冰冷的遺體。目前尚無法釐清卡車拋錨的確切原因，以及乘客們究竟在原地絕望等待了多久。

致命撒哈拉成死亡陷阱

事實上，這片荒涼的沙漠地帶，一直都是難民與移民企圖從非洲國家前往歐洲的知名過境點。許多人在長途跋涉的途中，最終都無法克服險惡的自然環境，在這片灼熱的沙海中不幸渴死或餓死。