美伊談判卡在240億美金！　伊朗最高領袖顧問警告：戰火恐擴大

▲伊朗最高領袖的資深軍事顧問雷扎伊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高領袖的軍事顧問接受CNN獨家專訪時透露，談判關鍵在於川普政府是否同意解凍240億美元的伊朗資產；他同時警告，若美國重啟戰火，將「走入一條黑暗的長廊」，伊朗不排除將戰線進一步擴大。

根據CNN報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）受訪表示，談判已陷入僵局，「川普必須打破僵局，現在發球權在他手上。」

240億美金成信任考驗

據悉，伊朗要求簽署臨時協議後，立刻釋放120億美元的凍結資金，後續再釋放另外120億美元。雷扎伊將此定調為信任測試，「如果川普想達成協議，這是美國必須通過的考驗。這是我們自己的錢，不是美國的錢。」

然而，美國官員憂心此舉將失去對伊朗政權的關鍵籌碼。川普強烈要求新協議必須比2015年核協更強硬，並避免被解讀為「奉上大把現金」。雷扎伊則對與川普達成協議的持久性存疑，直指川普曾退出核協，且在談判中採取「模糊」策略。

打臉川普 拒絕雙方高層會面

針對川普日前稱與穆吉塔巴「相處融洽」且很榮幸能見面，雷扎伊直接打臉此可能性，「這不會發生，目前還在談判第一階段，是川普讓談判停滯不前。」

報導指出，自開戰首日穆吉塔巴在一場導致其父親喪生的以色列襲擊中受傷後，便未公開露面；雷扎伊對其健康狀況與決策角色則避而不答。

警告戰火恐擴大 重申荷莫茲海峽主權

雷扎伊警告，若美國重啟衝突，伊朗會將戰線擴大到波斯灣以外，包含印度洋、紅海及地中海等地，「我們會攻擊美國基地，為這場戰爭增加另一個維度。」他強調，若美國入侵，全世界將見識到伊朗遠勝於飛彈的陸軍實力，不過他也補充，爆發戰爭的可能性很低。

針對戰前承載全球五分之一能源運輸的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），雷扎伊重申伊朗與阿曼擁有該水道主權，未來將收取「維護費」而非過路費，不應由伊朗獨自承擔管理成本。

身為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）元老的雷扎伊，將這場為期40天的美以戰爭，定調為建國47年來對抗敵人的首次勝利，「這是伊朗第一次在戰爭中獲勝，而在過去的戰爭中，伊朗總是被打敗的。」