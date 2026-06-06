　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美伊談判卡在240億美金！　伊朗最高領袖顧問警告：戰火恐擴大

▲▼伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的資深軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖的資深軍事顧問雷扎伊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗最高領袖的軍事顧問接受CNN獨家專訪時透露，談判關鍵在於川普政府是否同意解凍240億美元的伊朗資產；他同時警告，若美國重啟戰火，將「走入一條黑暗的長廊」，伊朗不排除將戰線進一步擴大。

根據CNN報導，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的軍事顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）受訪表示，談判已陷入僵局，「川普必須打破僵局，現在發球權在他手上。」

240億美金成信任考驗

據悉，伊朗要求簽署臨時協議後，立刻釋放120億美元的凍結資金，後續再釋放另外120億美元。雷扎伊將此定調為信任測試，「如果川普想達成協議，這是美國必須通過的考驗。這是我們自己的錢，不是美國的錢。」

然而，美國官員憂心此舉將失去對伊朗政權的關鍵籌碼。川普強烈要求新協議必須比2015年核協更強硬，並避免被解讀為「奉上大把現金」。雷扎伊則對與川普達成協議的持久性存疑，直指川普曾退出核協，且在談判中採取「模糊」策略。

打臉川普　拒絕雙方高層會面

針對川普日前稱與穆吉塔巴「相處融洽」且很榮幸能見面，雷扎伊直接打臉此可能性，「這不會發生，目前還在談判第一階段，是川普讓談判停滯不前。」

報導指出，自開戰首日穆吉塔巴在一場導致其父親喪生的以色列襲擊中受傷後，便未公開露面；雷扎伊對其健康狀況與決策角色則避而不答。

警告戰火恐擴大　重申荷莫茲海峽主權

雷扎伊警告，若美國重啟衝突，伊朗會將戰線擴大到波斯灣以外，包含印度洋、紅海及地中海等地，「我們會攻擊美國基地，為這場戰爭增加另一個維度。」他強調，若美國入侵，全世界將見識到伊朗遠勝於飛彈的陸軍實力，不過他也補充，爆發戰爭的可能性很低。

針對戰前承載全球五分之一能源運輸的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），雷扎伊重申伊朗與阿曼擁有該水道主權，未來將收取「維護費」而非過路費，不應由伊朗獨自承擔管理成本。

身為伊斯蘭革命衛隊（IRGC）元老的雷扎伊，將這場為期40天的美以戰爭，定調為建國47年來對抗敵人的首次勝利，「這是伊朗第一次在戰爭中獲勝，而在過去的戰爭中，伊朗總是被打敗的。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 1 9187 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／G2逼到最後一刻！僅差1分險勝
人數暴增！北市公布38毒駕累犯　排成「整面人牆」
明天雨區擴大　梅雨鋒面灌豪雨「連2天紫爆」
台股下周一剉咧等！　挑戰史詩級大崩盤跌點一次看
高雄墜樓師畢典　妹喊：世界上最好哥哥...全場鼻酸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓元崩跌「貶破1560大關」！　 金融危機後17年來最慘

卡車拋錨撒哈拉沙漠！　至少49人「活活渴死」僅2生還

南韓選舉亂象一籮筐！首爾「缺票危機」離譜真相曝　揭行政漏洞

快訊／伊朗宣稱「轟炸美軍基地」　科威特、巴林響空襲警報

美伊談判卡在240億美金！　伊朗最高領袖顧問警告：戰火恐擴大

五角大廈傳「向日韓求助」造戰艦！　分工模式曝光

澤倫斯基發公開信籲和談！　普丁批內容太無禮：看不到會面理由

非農亮眼美股卻暴跌　川普感嘆：一個國家如何才能真正偉大

老爸「退休開賓士」超風光！獨子辦完葬禮一翻存摺　看餘額傻眼了

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

黃仁勳幫小朋友親簽聯絡簿　家人嗨喊「妳的聯絡簿值錢了XD」

25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面曝光

為何「堅強、責任感」最致命？探討長期照顧者的求助困境｜陳正芬教授｜長照悲歌｜《我在案發現場》

黃國昌批王婉諭沒參加抗爭 「政治攻擊大可不必」

韓元崩跌「貶破1560大關」！　 金融危機後17年來最慘

卡車拋錨撒哈拉沙漠！　至少49人「活活渴死」僅2生還

南韓選舉亂象一籮筐！首爾「缺票危機」離譜真相曝　揭行政漏洞

快訊／伊朗宣稱「轟炸美軍基地」　科威特、巴林響空襲警報

美伊談判卡在240億美金！　伊朗最高領袖顧問警告：戰火恐擴大

五角大廈傳「向日韓求助」造戰艦！　分工模式曝光

澤倫斯基發公開信籲和談！　普丁批內容太無禮：看不到會面理由

非農亮眼美股卻暴跌　川普感嘆：一個國家如何才能真正偉大

老爸「退休開賓士」超風光！獨子辦完葬禮一翻存摺　看餘額傻眼了

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

韓元崩跌「貶破1560大關」！　 金融危機後17年來最慘

綠島民宿前深夜火警火光通天！21輛機車陷火海　9輛燒剩骨架

大谷翔平被ABS「抓包」表情瘋傳！球迷笑：其實你知道吧

失聯移工報假身分還落跑！警神級大外割逮人　手機藏居留證露餡

聯合後援會成立！黃國昌送李四川新書　白小雞送「黃仁勳皮衣」加持

特留分修法「兄弟姊妹仍可繼承」　律師揭1狀況例外

朱政騏捲共諜案仍無黨參選　徐國勇撂重話切割：只支持黨提名候選人

劉喬安遭律師放鳥偵訊耗8小時　否認販毒兩度喊：吸不到空氣

卡車拋錨撒哈拉沙漠！　至少49人「活活渴死」僅2生還

新竹國中會考5A比例太狂　他嚇傻！學生吐：沒4A沒公立普通科

張靚穎慘摔繼續表演　霸氣叫工作人員回去

國際熱門新聞

父退休開賓士超風光　死後獨子查存摺傻眼

Google申請要放6400萬隻蚊子！

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

即／伊朗宣稱轟炸美軍基地　中東空襲警報響

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

非農亮眼美股卻暴跌　川普感嘆：一個國家如何才能真正偉大

澳洲破獲手掌大蟑螂農場！黑市價破400萬

即／美軍擊落4架伊朗無人機　轟炸沿岸據點

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

絕跡60年再現　德州爆「食肉寄生蟲」疫情

飯店冰箱爆炸　新手廚師遭爆頭亡

對台140億美元軍售案　川普鬆口「正在考慮中」

美眾院通過國防授權法案　 10億美元援台

更多熱門

相關新聞

即／美軍擊落4架伊朗無人機　轟炸沿岸據點

即／美軍擊落4架伊朗無人機　轟炸沿岸據點

美國中央司令部（CENTCOM）證實，美軍於5日晚間在荷莫茲海峽擊落4架伊朗的自殺式無人機後，隨即對伊朗沿岸的監視雷達站展開空襲行動。就在同一天，美國總統川普（Donald Trump）在威斯康辛州出席活動時，更直白地向群眾表示自己得趕快結束行程，「因為我必須趕回去打一場仗。」

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

川普：無需與伊朗談判就能取得濃縮鈾

川普：無需與伊朗談判就能取得濃縮鈾

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

以總理認與川普分歧　不排除恢復行動

以總理認與川普分歧　不排除恢復行動

關鍵字：

伊朗最高領袖穆吉塔巴美伊戰爭談判

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台指期夜盤一度跌停4522點！　「四貸同堂」剉咧等

好市多「神級水果」回歸！

快訊／台指期夜盤雪崩3006點　台積電夜盤重挫145點

花旗：股市出現2008年以來最大泡沫風險

十軍團淪大型炮房　戰情主任辦公室也亂搞

台指期夜盤重挫逾千點！美就業「大噴發」嚇壞市場

推拿師性侵10年熟客　女兒就在隔壁

《超偶》女星突暴瘦5公斤！檢查結果出爐

美股重挫！台積電ADR跌6.69%

父退休開賓士超風光　死後獨子查存摺傻眼

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

Google申請要放6400萬隻蚊子！

雨彈連炸10天！梅雨鋒面一路掃到中旬

肉食系人妻激戰男大生「你只能用ㄐㄐ」　高雄人夫崩潰隔天辦離婚

美股開盤重挫！費半指數暴跌5.33％

更多

最夯影音

更多
張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他
在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力

證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面