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五角大廈傳「向日韓求助」造戰艦！　分工模式曝光

▲▼除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

美中競爭角力近年不斷升級，面對中國解放軍海上武力快速擴張的沉重壓力，美國海軍正深陷造船產能嚴重不足的泥淖。為了突破這項國防困境，並進一步鞏固與印太盟友的防務防線，五角大廈傳出正醞釀一項重大變革，考慮將美軍艦艇的建造工作「外包」給製造技術成熟的韓國或日本造船廠。

一條龍改分工　「日韓造船體、美國裝武器」模式曝光

根據美國軍事新聞網站《Breaking Defense》報導，美國白宮管理及預算局（OMB）一名不具名官員透露，華府目前正積極資助一項全新計畫，預計首波將提撥最多2艘海軍艦艇進行測試。

這項創新計畫將採取「跨國分工」模式：艦艇的船體結構、機械設備以及電力系統等「基礎硬體」，將搶先在韓國或日本的造船廠完成建造；隨後，這些半成品會再運回美國本土，由美國當地的國防承包商接手，將核心的戰鬥系統與其他機密軍事科技整合併入。

砸583億探路　美軍看中日韓「便宜又大碗」

《韓國前鋒日報》也針對此消息進行追蹤，指出這項計畫已經被納入美方高達3500億美元的調和預算方案中。

報導指出，五角大廈已在其中申請了一筆高達18億5000萬美元（約新台幣583億元）的海軍專款，這筆龐大的資金除了用於潛在的跨國造船計畫外，還將協助美國海軍全面評估盟國造船廠的實際承製能力。

白宮官員直言，與美國本土現有的造船廠相比，日、韓兩國的業者不僅技術先進，更能以「更低廉的價格」打造出高規格的艦艇。在美軍急需擴大海上防衛能力的關鍵時刻，這無疑是一個既經濟又實惠的戰略選項，同時還能藉此引入外部競爭，迫使美國本土造艦產業調降整體報價。

點名6大亞洲造船巨頭！韓國早已搶先卡位

報導進一步點名，五角大廈目前鎖定的潛在合作對象皆為亞洲指標性重工業巨擘，包含韓國的現代重工（HD Hyundai Heavy Industries）、韓華海洋（Hanwha Ocean）與三星重工業（Samsung Heavy Industries）。

日本方面則有三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）、川崎重工業（Kawasaki Heavy Industries）以及日本海洋聯合（Japan Marine United）。

事實上，面對美國有限的造船胃納量，韓國造船廠早已嗅到商機。近年來，韓國業者不僅透過承接美國海軍的維修與翻修（MRO）合約來深化互信，甚至還大手筆收購了美國本土的同業公司，搶先在這場美軍供應鏈重組的局勢中佔據關鍵戰略位置。

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