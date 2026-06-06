澤倫斯基發公開信籲和談！　普丁批內容太無禮：看不到會面理由

▲普丁表示目前還看不到俄烏雙方會面的理由。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁5日表示，儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表公開信，提議雙方舉行面對面會談以結束這場邁入第5年的戰爭，但他目前「看不到任何會面的理由」，甚至直言這封信的內容相當無禮，看起來毫無誠意。

澤倫斯基發公開信 暗指普丁地位受威脅

根據《路透社》報導，澤倫斯基將這封信同步寄給了包含美國在內的其他國家。他在信中指出，多數俄羅斯人對烏克蘭的飛彈與無人機攻擊、嚴重的通貨膨脹及燃料短缺感到厭倦，已經準備好迎接和平。

他更暗示，若持續交戰恐威脅普丁自身的地位，因為歷史證明，當俄羅斯人感到疲倦時，變革就會隨之而來。

普丁批無禮：看不到會面的意義

普丁（Vladimir Putin）在一場年度經濟論壇上對此作出回應。他表示，這封信看起來根本不像有誠意的和談提議，「這封信裡有一些相當無禮的言論。這到底是在為面對面會談創造條件，還是故意不讓會面辦成？我認為是後者。」

當被問及是否願意與澤倫斯基會面時，普丁刻意不直呼其名，僅以「這封信的作者」稱呼對方，並直白表示，「我看不到會面的意義在哪；（對烏克蘭當局來說）唯一的意義就是要阻止我們軍隊推進。」

普丁強調，俄羅斯需要的是長期協議，而不是只能維持3個月或6個月的短約，「讓專家們先去處理並想出一些解決方案吧。那之後，我們再來談會面。」

▲澤倫斯基在中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）前線視察。（圖／路透）



澤倫斯基反擊：俄方軟弱且不想停戰

面對普丁的拒絕，澤倫斯基在夜間影片談話中反擊，直指普丁的回應清楚表明克里姆林宮根本不想結束戰爭，「遺憾的是，俄方再次選擇了戰爭，大家都聽到他那軟弱無力的回應了，我想這會讓世界上許多人感到失望。」

澤倫斯基強調，這意味著烏克蘭必須試圖確保俄羅斯的收入減少，並讓其「面臨更大的壓力」。

俄羅斯戰地部落客則對這封公開信嗤之以鼻，認為這只是一場惡意的公關作秀，企圖在俄國國內煽動不滿情緒，而不是真的想結束戰爭。