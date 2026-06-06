　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

澤倫斯基發公開信籲和談！　普丁批內容太無禮：看不到會面理由

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）

▲普丁表示目前還看不到俄烏雙方會面的理由。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁5日表示，儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）發表公開信，提議雙方舉行面對面會談以結束這場邁入第5年的戰爭，但他目前「看不到任何會面的理由」，甚至直言這封信的內容相當無禮，看起來毫無誠意。

澤倫斯基發公開信　暗指普丁地位受威脅

根據《路透社》報導，澤倫斯基將這封信同步寄給了包含美國在內的其他國家。他在信中指出，多數俄羅斯人對烏克蘭的飛彈與無人機攻擊、嚴重的通貨膨脹及燃料短缺感到厭倦，已經準備好迎接和平。

他更暗示，若持續交戰恐威脅普丁自身的地位，因為歷史證明，當俄羅斯人感到疲倦時，變革就會隨之而來。

普丁批無禮：看不到會面的意義

普丁（Vladimir Putin）在一場年度經濟論壇上對此作出回應。他表示，這封信看起來根本不像有誠意的和談提議，「這封信裡有一些相當無禮的言論。這到底是在為面對面會談創造條件，還是故意不讓會面辦成？我認為是後者。」

當被問及是否願意與澤倫斯基會面時，普丁刻意不直呼其名，僅以「這封信的作者」稱呼對方，並直白表示，「我看不到會面的意義在哪；（對烏克蘭當局來說）唯一的意義就是要阻止我們軍隊推進。」

普丁強調，俄羅斯需要的是長期協議，而不是只能維持3個月或6個月的短約，「讓專家們先去處理並想出一些解決方案吧。那之後，我們再來談會面。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）前線視察。（圖／路透）

▲澤倫斯基在中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）前線視察。（圖／路透）

澤倫斯基反擊：俄方軟弱且不想停戰

面對普丁的拒絕，澤倫斯基在夜間影片談話中反擊，直指普丁的回應清楚表明克里姆林宮根本不想結束戰爭，「遺憾的是，俄方再次選擇了戰爭，大家都聽到他那軟弱無力的回應了，我想這會讓世界上許多人感到失望。」

澤倫斯基強調，這意味著烏克蘭必須試圖確保俄羅斯的收入減少，並讓其「面臨更大的壓力」。

俄羅斯戰地部落客則對這封公開信嗤之以鼻，認為這只是一場惡意的公關作秀，企圖在俄國國內煽動不滿情緒，而不是真的想結束戰爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男女軍官「戰情主任辦公室」啪啪　他才結婚8天
摸廟會女舞者屁股　警兩大過免職
雨彈狂炸！路面驚現大坑洞　5車「集體爆胎」
快訊／罪嫌重大　劉喬安羈押禁見
老爸「退休開賓士」超風光！獨子辦完葬禮一翻存摺　看餘額傻眼了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

五角大廈傳「向日韓求助」造戰艦！　分工模式曝光

澤倫斯基發公開信籲和談！　普丁批內容太無禮：看不到會面理由

非農亮眼美股卻暴跌　川普感嘆：一個國家如何才能真正偉大

老爸「退休開賓士」超風光！獨子辦完葬禮一翻存摺　看餘額傻眼了

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛

快訊／美軍擊落「4架伊朗無人機」　轟炸沿岸據點

川普2.0對台軍售總額大增　比「拜登4年總和」高近4成

韓人妻懷孕變胖17公斤　夫私下偷拍抱怨「像在養豬」

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面曝光

黃仁勳幫小朋友親簽聯絡簿　家人嗨喊「妳的聯絡簿值錢了XD」

證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力

為何「堅強、責任感」最致命？探討長期照顧者的求助困境｜陳正芬教授｜長照悲歌｜《我在案發現場》

黃國昌批王婉諭沒參加抗爭 「政治攻擊大可不必」

五角大廈傳「向日韓求助」造戰艦！　分工模式曝光

澤倫斯基發公開信籲和談！　普丁批內容太無禮：看不到會面理由

非農亮眼美股卻暴跌　川普感嘆：一個國家如何才能真正偉大

老爸「退休開賓士」超風光！獨子辦完葬禮一翻存摺　看餘額傻眼了

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛

快訊／美軍擊落「4架伊朗無人機」　轟炸沿岸據點

川普2.0對台軍售總額大增　比「拜登4年總和」高近4成

韓人妻懷孕變胖17公斤　夫私下偷拍抱怨「像在養豬」

周焦點／歐系進口降價超過12萬　油電7人座門檻少10萬　國產休旅降價

盛夏「空污+高溫」更易催生腎結石　醫：機車族、外送員小心

摩納哥王妃穿小眾牌美極了　全球唯一連身褲擄芳心

木柵舊麵線工廠改造深夜咖啡廳！開到午夜不限時　頑童也來過

鄭麗文赴波士頓中華公所　喊話：兩岸聯手可創造無法想像的成就

38歲Albee認了單身「但一直有約會對象」！卡關原因曝：2個月是極限

漢光演習留守！男女軍官「戰情主任辦公室」啪啪　男才結婚8天

溫班亞瑪是NBA版大谷翔平？前NBA球星：全世界都想看他

林維恩升3A締造雙紀錄！台灣最速、PCL最年輕投手

長輩買房「更愛舊社區」原因曝光！一票笑點頭：年輕人不懂

【神明啟示？】台南縣城隍廟百年榕樹倒塌！廖大乙：有事要發生

國際熱門新聞

Google申請要放6400萬隻蚊子！

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

父退休開賓士超風光　死後獨子查存摺傻眼

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

澳洲破獲手掌大蟑螂農場！黑市價破400萬

即／美軍擊落4架伊朗無人機　轟炸沿岸據點

絕跡60年再現　德州爆「食肉寄生蟲」疫情

非農亮眼美股卻暴跌　川普感嘆：一個國家如何才能真正偉大

飯店冰箱爆炸　新手廚師遭爆頭亡

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

對台140億美元軍售案　川普鬆口「正在考慮中」

土男戶頭莫名多出6841億！秒變世界級富豪

美眾院通過國防授權法案　 10億美元援台

更多熱門

相關新聞

美眾院通過援烏法案　18共和黨人倒戈

美眾院通過援烏法案　18共和黨人倒戈

美國眾議院4日以226票對195票通過烏克蘭支持法案（Ukraine Support Act），向烏克蘭提供數十億美元援助，同時對俄羅斯祭出嚴厲制裁的重大法案，超過十多名共和黨議員違抗黨內高層與川普，與民主黨人聯手促成法案過關，也是川普第二任期內首個重大力挺烏克蘭的舉措。

克宮回應澤倫斯基：想見普丁自己來莫斯科

克宮回應澤倫斯基：想見普丁自己來莫斯科

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」

俄副外長：若領土完整遭侵犯將「祭出核武」

俄副外長：若領土完整遭侵犯將「祭出核武」

烏軍突襲　擊中聖彼得堡石油碼頭

烏軍突襲　擊中聖彼得堡石油碼頭

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭烏俄戰爭普丁澤倫斯基

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台指期夜盤一度跌停4522點！　「四貸同堂」剉咧等

好市多「神級水果」回歸！

快訊／台指期夜盤雪崩3006點　台積電夜盤重挫145點

台指期夜盤重挫逾千點！美就業「大噴發」嚇壞市場

花旗：股市出現2008年以來最大泡沫風險

美股重挫！台積電ADR跌6.69%

推拿師性侵10年熟客　女兒就在隔壁

Google申請要放6400萬隻蚊子！

《超偶》女星突暴瘦5公斤！檢查結果出爐

美股開盤重挫！費半指數暴跌5.33％

肉食系人妻激戰男大生「你只能用ㄐㄐ」　高雄人夫崩潰隔天辦離婚

雨彈連炸10天！梅雨鋒面一路掃到中旬

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

愛莉莎莎和解瑜珈師洩新戀情「男友身份曝光」

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

更多

最夯影音

更多
在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名
張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面