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老爸「退休開賓士」超風光！獨子辦完葬禮一翻存摺　看餘額傻眼了

▲▼ 高齡駕駛,開車,老人。（圖／VCG）

▲父親退休後開著豪車、出席聚餐打高爾夫，讓獨子以為留有豐厚遺產。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名55歲的上班族誠先生（化名），過去看著曾任職證券業的父親出入都開全新的賓士S-Class，退休後仍經常和下屬打高爾夫球、聚餐。這讓身為獨生子的他私心期待，父親過世後能繼承一筆豐厚遺產，沒想到在辦完葬禮後，他一翻開父親的存摺，眼前的數字卻讓他當場傻眼，存款竟不到100萬日圓。

老爸開賓士S級風光一輩子　還承諾「留給你接手」

根據《The Gold Online》報導，年薪約700萬日圓（約新台幣140萬元）的誠先生回憶，父親在55歲職務退休時，特別買了一輛全新的賓士S-Class當作犒賞自己。

當時父親還沾沾自喜地對他說，「這台車保養得好可以開一輩子，等我走了就換你開。」這讓誠先生一直深信，專業出身的父親私底下肯定靠著投資股票，累積了相當可觀的財富。

直到父親80歲那年與世長辭，誠先生強忍悲痛辦完風光的葬禮。隔天，他滿懷期待地打開老家佛壇抽屜，翻出父親生前交代「放重要物品」的陳舊茶色信封。當他心跳加速地翻開存摺最後一頁時，整個人宛如被雷劈中。

一查驚覺「連基金都沒有」　原來是精緻窮始祖

因為存摺上的最終餘額，竟然顯示不到100萬日圓（約新台幣20萬元）。

「這一定是哪裡搞錯了！」誠先生無法接受現實，頂著大太陽衝向附近的銀行ATM補登存摺，但餘額完全沒變。他不死心地臨櫃詢問櫃檯，「真的沒有其他存款或投資信託了嗎？」換來的卻是行員殘酷的回答，「這位客戶在我們銀行，就只有這個活期帳戶了。」

原來，父親多年來為了維持「手頭寬裕」的成功人士形象，每個月都把錢花在昂貴的賓士車養車費和大排場的社交應酬上，早就把資產揮霍殆盡。

誠先生如今不僅沒拿到財富，還必須面對老家繁重的整理費用，甚至連那台留下來的賓士車，後續高昂的維護成本都要由他倒貼承受。

經歷這場震撼彈後，誠先生痛定思痛，下定決心未來要完全靠自己存退休金，也決定以後絕對要坦承地和自己的孩子討論資產狀況，不讓這種「自顧自期待、自顧自絕望」的悲劇在下一代重演。

三菱UFJ信託銀行曾做過一項資產承續調查，日本遺產繼承的金額中位數雖然落在1600萬日圓（約台幣320萬元），但這通常包含地產與房屋估價，實際能拿到的現金往往少得可憐。

報導指出，這起案例也血淋淋地提醒許多中年子女，千萬不要把父母的遺產視為自己退休規劃的一部分。

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