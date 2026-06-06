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川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

▲▼總統賴清德、美國總統川普。（資料照／總統府提供、路透）

▲川普日前結束北京行後透露，考慮與賴清德通話。（資料照／總統府提供、路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前結束北京行後透露，考慮與台灣總統賴清德通話，討論高達140億美元的對台軍售案。儘管中國不斷公開施壓，警告川普不要與台灣領導人接觸，川普今（6）日在總統專機「空軍一號」上受訪時仍未把話說死，強調對於軍售案「我們正在考慮中」，並直言「我隨時都可以跟他談」。

140億對台軍售考慮中　川普不甩北京施壓

根據《華盛頓郵報》報導，川普上個月中旬訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。然而，川普在回程時表示，他有意直接和賴清德通話，作為評估是否放行國會今年初批准的140億美元對台軍售案的參考。他甚至將對台軍售形容為美國處理太平洋政策的一塊「籌碼」。

川普6日在「空軍一號」上接受媒體聯訪，被問及是否已對140億美元對台軍售做出決定時回應，「我們對此正在考慮中」。當媒體追問是否仍計劃和賴總統談軍售時，川普給出了耐人尋味的答案，「我隨時都可以跟他談（I'll always talk to him）。」

中國駐美大使館本週向《美聯社》發布聲明，警告這類通話恐破壞美中微妙關係的進展，敦促美國政府「極度謹慎處理台灣問題」，避免向台灣發出錯誤訊號。

賴清德準備好接招：中國才是台海和平破壞者

若川普真的與賴清德通話，這將是數十年來美台現任總統首次直接對話，堪稱史無前例。回顧2016年，川普當選後接聽了時任台灣總統蔡英文的祝賀電話，當時就已引發中國強烈不滿。

對於可能到來的通話，賴清德早已做好準備。賴清德先前表示，若有機會與川普對話，他會向對方強調，台灣國防力量的提升、對美軍事採購，都是為了應對威脅，也是維護台灣安全與台海和平穩定的必要手段，「我們希望這項軍購能夠持續進行」。

賴清德也將明確表態，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，台灣政府不卑不亢、維持現狀，「台灣是台海和平穩定的守護者，中國才是台海和平穩定的破壞者」。

針對川普的最新發言，駐美台北經濟文化代表處發布聲明重申，將在軍售等議題上與美國「保持密切聯繫」，至於美台總統是否安排通話，「我們交由美方來宣布」。

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