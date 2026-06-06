　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛

▲▼台美關係，美台關係。（圖／路透）

▲美國眾議院軍事委員會通過2027財政年度「國防授權法案」（NDAA）明確列入對台實質支持。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院軍事委員會經過長達14小時的馬拉松式挑燈夜戰，順利通過2027財政年度「國防授權法案」（NDAA）。在這份牽動美軍未來佈局的重要法案中，明確列入對台實質支持，預計將提供最高10億美元（約新台幣310億元）推動「台灣安全合作倡議」。此外，美方也高度警戒台美之間在衝突發生時的「通訊韌性」，嚴防戰場斷訊危機，並要求美方高層提交相關評估報告。

14小時馬拉松審議　44比12懸殊票數過關

根據《中央社》報導，「國防授權法案」是美國每年最重要的軍事法案指標。眾院軍委會在上週公開2027財政年度的法案草案後，於昨（5）日展開冗長審理；在歷經14個小時的激烈交鋒後，最終以44票贊成對上12票反對的壓倒性票數順利出線。

美國《國會季刊》（CQ）分析指出，隨著軍委會的綠燈放行，這項法案接下來將送交眾議院全體會議，力拚在7月份國會休會前處理完畢。

另一方面，聯邦參議院軍委會也預定在6月10日針對參院版本的2027財年NDAA進行審議。依據美國立法程序，參眾兩院後續必須「喬」出一個雙方都能接受的統一版本，再交由美國總統正式簽署才會生效。

注資310億台幣！落實「台灣安全合作倡議」

在本次通過的條文中，對台灣自我防衛的承諾是一大亮點。根據眾院軍委會「情報暨特種作戰」小組釋出的文件，2027財年的NDAA將延續2025財政年度國防授權法的基礎，正式授權撥款最高達10億美元的龐大資金，專門用於落實「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），藉此實質提升台灣抵禦外侮的國防量能。

慎防戰時斷訊！美軍緊盯台海「通訊韌性」

除了軍事裝備與資金援助，戰場上的資訊戰與網路流通也是美方緊盯的重點項目。眾院軍委會「網路、資訊技術及創新」小組在報告中強調，台灣與美國之間是否具備「高韌性的通訊網路」，對於承平時期的穩定以及危機爆發時的雙邊協調，具有決定性的影響。

委員會擔憂指出，一旦台海陷入衝突環境，基礎通訊設施極可能首當其衝遭到癱瘓，這將嚴重干擾台灣與美軍及其他盟邦的聯繫能力。軍委會認為，美方必須立刻著手盤點現有量能並填補技術漏洞。

為確保戰時聯繫暢通，委員會在法案中強制要求美國戰爭部長（國防部長）必須在2027年3月1日的大限之前，向國會繳交一份詳盡報告。

該報告須全面評估台灣現有的行動隨意網路（mobile ad hoc networking）以及商用衍生通訊系統，確認這些設備在極端惡劣的戰場環境下，是否仍能有效支援美軍的實際行動需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
飢渴小三邀3P！　主管人夫：妳會不會上癮啊
快訊／恭喜！　20歲林維恩「旅美第2年」升3A
仍計劃和賴清德談軍售？　川普：我隨時都可以跟他談
嫁陳隨意28年！《超偶》女星不明暴瘦5公斤！痛哭檢查結果出爐
美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛
快訊／美軍擊落「4架伊朗無人機」　轟炸沿岸據點
劉喬安爆身上青一塊紫一塊　「看得出來玩很瘋」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛

快訊／美軍擊落「4架伊朗無人機」　轟炸沿岸據點

川普2.0對台軍售總額大增　比「拜登4年總和」高近4成

韓人妻懷孕變胖17公斤　夫私下偷拍抱怨「像在養豬」

印度飯店冰箱爆炸　廚師剛到職1個月遭爆頭亡！恐怖瞬間曝光

對台140億美元軍售案　川普鬆口「正在考慮中」

「黎巴嫩人受夠了！」黎國總統罕見砲轟伊朗：別拿我們當籌碼

Google申請要放6400萬隻蚊子！地點曝光

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面曝光

黃仁勳幫小朋友親簽聯絡簿　家人嗨喊「妳的聯絡簿值錢了XD」

為何「堅強、責任感」最致命？探討長期照顧者的求助困境｜陳正芬教授｜長照悲歌｜《我在案發現場》

黃國昌批王婉諭沒參加抗爭 「政治攻擊大可不必」

證交所COMPUTEX聚焦AI基礎設施　奇鋐、台達電、緯創秀台廠實力

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛

快訊／美軍擊落「4架伊朗無人機」　轟炸沿岸據點

川普2.0對台軍售總額大增　比「拜登4年總和」高近4成

韓人妻懷孕變胖17公斤　夫私下偷拍抱怨「像在養豬」

印度飯店冰箱爆炸　廚師剛到職1個月遭爆頭亡！恐怖瞬間曝光

對台140億美元軍售案　川普鬆口「正在考慮中」

「黎巴嫩人受夠了！」黎國總統罕見砲轟伊朗：別拿我們當籌碼

Google申請要放6400萬隻蚊子！地點曝光

《007初露鋒芒》藏刺客任務超狂彩蛋　玩家笑噴：艾倫你又偷懶？

薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

林維恩晉升3A！運動家高層大膽預言：今年就能初登大聯盟

欠債10萬逼女兒2年肉償2男　父親自開車送入火坑

快訊／恭喜！　20歲台灣左投「旅美第2年」升3A

梅雨彈下周開轟　氣象粉專：要有下到很煩的心理準備

川普：我隨時都可以跟賴清德談「140億軍購」

喉嚨卡1個月！不菸酒男「腫瘤幾乎封死」　醫嘆：再大恐窒息

51歲謝金燕真實狀態曝光！「連2個月天天吃火鍋」體重數字嚇壞全網

6月6日星座運勢／水瓶收入源源不絕　獅子恐破財多留意

王俐人自爆最愛「傳教士」　她認：我就是懶女人

國際熱門新聞

Google申請要放6400萬隻蚊子！

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

澳洲破獲手掌大蟑螂農場！黑市價破400萬

絕跡60年再現　德州爆「食肉寄生蟲」疫情

對台140億美元軍售案　川普鬆口「正在考慮中」

土男戶頭莫名多出6841億！秒變世界級富豪

即／美軍擊落4架伊朗無人機　轟炸沿岸據點

飯店冰箱爆炸　新手廚師遭爆頭亡

選舉爆投票紙不足　民眾抗議：應學台灣投票

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

韓人妻懷孕胖17kg　夫偷拍抱怨像養豬

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！

更多熱門

相關新聞

川普2.0對台軍售比「拜登4年總和」高近4成

川普2.0對台軍售比「拜登4年總和」高近4成

根據《日經亞洲》報導，美國總統川普（Donald Trump）展開第二任期短短一年半，批准的對台軍售總金額已經徹底超車，比前總統拜登（Joe Biden）四年任期內的總和還要多出將近4成。然而，隨著軍售規模不斷擴大，外界也開始擔憂，華府為了與北京達成更廣泛的利益協議，恐怕會將台灣當作談判桌上的籌碼。

美媒：台灣入列10%關稅有機會下修

美媒：台灣入列10%關稅有機會下修

從黃仁勳五層蛋糕理論看美中AI競爭　林佳龍： 川普偷晶片說有欠公平

從黃仁勳五層蛋糕理論看美中AI競爭　林佳龍： 川普偷晶片說有欠公平

立院三讀88億軍購預算　美國務院表態挺台

立院三讀88億軍購預算　美國務院表態挺台

美媒曝：川普已無意與賴清德通話

美媒曝：川普已無意與賴清德通話

關鍵字：

援台軍援台美關係國防授權法案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台指期夜盤一度跌停4522點！　「四貸同堂」剉咧等

好市多「神級水果」回歸！

快訊／台指期夜盤雪崩3006點　台積電夜盤重挫145點

台指期夜盤重挫逾千點！美就業「大噴發」嚇壞市場

美股開盤重挫！費半指數暴跌5.33％

美股重挫！台積電ADR跌6.69%

推拿師性侵10年熟客　女兒就在隔壁

Google申請要放6400萬隻蚊子！

雨彈連炸10天！梅雨鋒面一路掃到中旬

肉食系人妻激戰男大生「你只能用ㄐㄐ」　高雄人夫崩潰隔天辦離婚

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

大雨狂炸「湧出蟑螂海」！女大生一看崩潰

愛莉莎莎和解瑜珈師洩新戀情「男友身份曝光」

王俐人認跟老公四個月沒愛愛靠按摩棒　氣問「我的下面不好聞嗎？」

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

更多

最夯影音

更多
在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名
張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳與韓企弘大吃烤肉　親送餐盒、簽名全場嗨翻

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面