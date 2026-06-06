美眾院軍委會通過國防授權法案　 10億美元援台強化防衛

▲美國眾議院軍事委員會通過2027財政年度「國防授權法案」（NDAA）明確列入對台實質支持。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院軍事委員會經過長達14小時的馬拉松式挑燈夜戰，順利通過2027財政年度「國防授權法案」（NDAA）。在這份牽動美軍未來佈局的重要法案中，明確列入對台實質支持，預計將提供最高10億美元（約新台幣310億元）推動「台灣安全合作倡議」。此外，美方也高度警戒台美之間在衝突發生時的「通訊韌性」，嚴防戰場斷訊危機，並要求美方高層提交相關評估報告。

14小時馬拉松審議 44比12懸殊票數過關

根據《中央社》報導，「國防授權法案」是美國每年最重要的軍事法案指標。眾院軍委會在上週公開2027財政年度的法案草案後，於昨（5）日展開冗長審理；在歷經14個小時的激烈交鋒後，最終以44票贊成對上12票反對的壓倒性票數順利出線。

美國《國會季刊》（CQ）分析指出，隨著軍委會的綠燈放行，這項法案接下來將送交眾議院全體會議，力拚在7月份國會休會前處理完畢。

另一方面，聯邦參議院軍委會也預定在6月10日針對參院版本的2027財年NDAA進行審議。依據美國立法程序，參眾兩院後續必須「喬」出一個雙方都能接受的統一版本，再交由美國總統正式簽署才會生效。

注資310億台幣！落實「台灣安全合作倡議」

在本次通過的條文中，對台灣自我防衛的承諾是一大亮點。根據眾院軍委會「情報暨特種作戰」小組釋出的文件，2027財年的NDAA將延續2025財政年度國防授權法的基礎，正式授權撥款最高達10億美元的龐大資金，專門用於落實「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），藉此實質提升台灣抵禦外侮的國防量能。

慎防戰時斷訊！美軍緊盯台海「通訊韌性」

除了軍事裝備與資金援助，戰場上的資訊戰與網路流通也是美方緊盯的重點項目。眾院軍委會「網路、資訊技術及創新」小組在報告中強調，台灣與美國之間是否具備「高韌性的通訊網路」，對於承平時期的穩定以及危機爆發時的雙邊協調，具有決定性的影響。

委員會擔憂指出，一旦台海陷入衝突環境，基礎通訊設施極可能首當其衝遭到癱瘓，這將嚴重干擾台灣與美軍及其他盟邦的聯繫能力。軍委會認為，美方必須立刻著手盤點現有量能並填補技術漏洞。

為確保戰時聯繫暢通，委員會在法案中強制要求美國戰爭部長（國防部長）必須在2027年3月1日的大限之前，向國會繳交一份詳盡報告。

該報告須全面評估台灣現有的行動隨意網路（mobile ad hoc networking）以及商用衍生通訊系統，確認這些設備在極端惡劣的戰場環境下，是否仍能有效支援美軍的實際行動需求。