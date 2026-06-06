快訊／美軍擊落「4架伊朗無人機」　轟炸沿岸據點

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國中央司令部（CENTCOM）證實，美軍於5日晚間在荷莫茲海峽擊落4架伊朗的自殺式無人機後，隨即對伊朗沿岸的監視雷達站展開空襲行動。就在同一天，美國總統川普（Donald Trump）在威斯康辛州出席活動時，更直白地向群眾表示自己得趕快結束行程，「因為我必須趕回去打一場仗。」

擊落無人機防威脅 美軍轟炸伊朗沿岸據點

綜合外媒報導，美國中央司令部在5日晚間將近7點時發布聲明指出，美軍部隊剛剛擊落了4架飛往荷莫茲海峽的伊朗「單向攻擊無人機」。軍方強調，這些無人機已經對該區域的海上交通構成立即性的威脅，必須予以摧毀。

為了防範後續可能的攻擊，美軍隨後立刻展開空襲，鎖定並打擊了位於戈魯克（Goruk）以及格什姆島（Qeshm Island）的伊朗沿岸監視雷達站。

中央司令部在聲明中強硬表示，美軍部隊將持續保持高度警戒，並在自衛的立場上，隨時準備好應對伊朗「毫無道理的侵略行為」。

Moments ago, CENTCOM forces shot down four Iranian one-way attack drones that were launched toward the Strait of Hormuz. The attack drones posed an immediate threat to regional maritime traffic. U.S. forces subsequently struck Iranian coastal surveillance radar sites in Goruk and… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

川普才喊：我必須趕回去打一場仗

事實上，自從美國與以色列於2月28日對伊朗開戰以來，雙方衝突越演越烈。美軍為了對伊朗施加經濟壓力，已經在伊朗港口周邊實施海軍封鎖行動；而作為反擊，德黑蘭當局也隨之關閉了荷莫茲海峽的海上交通，讓當地海域氣氛劍拔弩張。

就在美軍發出這份聲明前不久，川普正在威斯康辛州出席一場經濟活動。當時他在台上特別催促講者們動作快一點，甚至向台下觀眾表示，「我們進度得稍微加快，因為我必須趕回去打一場仗——伊朗那邊。」

他還打趣地透露，自己得趕緊回去工作，去處理一下在伊朗「還沒完結的手續」。