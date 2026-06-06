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薩爾瓦多大審黑幫！頭目恐判2.5萬年　檢方：活幾輩子都不夠關

黑幫大老恩里格斯目前已經在監獄中服87年的刑期。

記者張方瑀／綜合報導

薩爾瓦多檢方日前表示，該國勢力最龐大的黑幫「MS-13」部分頭目正面臨大規模集體審判，由於涉嫌罪名排山倒海，預計將被判處高達數萬年的有期徒刑。檢方更狠狠放話，這群人這輩子絕對不可能踏出監獄大門，就算給他們「活好幾輩子」也根本不夠服刑。

大規模審判485名成員　黑幫MS-13遭美薩列恐怖組織

根據外媒引述法院文件指出，薩爾瓦多當局正全面審理犯罪集團「MS-13」共485名成員。這個被美國和薩爾瓦多政府雙雙列為恐怖組織的兇狠幫派，涉嫌在2012年至2022年的短短十年間，瘋狂犯下高達4萬7000起駭人罪行，其中甚至包含該組織涉嫌犯下的2萬9000起謀殺案。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）自2022年起高調向幫派「宣戰」，並頒布國家緊急狀態，至今已逮捕約9萬2000名涉嫌參與幫派的嫌犯。這場從今年4月展開的歷史性集體審判，也是薩爾瓦多首度針對黑幫核心領導階層進行的致命一擊。

▲▼委內瑞拉「阿拉瓜火車」幫派成員被美國驅逐至薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」畫面曝光。（圖／路透）

▲薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」。（圖／路透）

主嫌遭起訴萬項罪名　檢方：給他們活好幾輩子都不夠罰

在這場集體審判中，22名早已因其他罪行入獄的「MS-13」高層首領再次淪為階下囚。

負責打擊組織犯罪的副檢察官穆尼奧斯（Max Munoz）在聲明中表示，「法官到時候判下來的刑期會高達幾千年，這些人絕對不可能有機會踏出監獄大門。」他更調侃，這群黑幫份子就算活好幾輩子，也服不完他們即將面臨的漫長刑期。

其中最受矚目的核心被告，是現年47歲的黑幫大老恩里格斯（Borromeo Henriquez，綽號「好萊塢小惡魔」Little Devil of Hollywood）。他自1998年以來因犯下497起謀殺案與其他惡行，恩里格斯目前已經在監獄中服87年的刑期。

檢方指出，隨著新一輪的大規模指控罪名成立，恩里格斯接下來「可能還會面臨被判1萬5000年至2萬5000年的監禁」，下半輩子勢必只能在鐵窗後度過。

強硬鐵腕手段引爭議　數千無辜平民遭殃

雖然布格磊政府的「鐵血掃黑」成功讓薩爾瓦多國內治安大幅改善、犯罪率暴跌，因而獲得大批支持，但這種不看搜索票、大舉抓人的激進手段也引發國際人權組織高度質疑。

統計指出，在緊急狀態下被捕的9萬多人中，絕大多數都是在沒有搜捕令的情況下被警方直接帶走，其中更有數千人在事後調查中被證實完全清白。這種「寧可錯抓、不可放過」的狂熱掃黑模式，在國際社會上也引來兩極評價。

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