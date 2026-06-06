川普2.0對台軍售總額大增　比「拜登4年總和」高近4成

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《日經亞洲》報導，美國總統川普（Donald Trump）展開第二任期短短一年半，批准的對台軍售總金額已經徹底超車，比前總統拜登（Joe Biden）四年任期內的總和還要多出將近4成。然而，隨著軍售規模不斷擴大，外界也開始擔憂，華府為了與北京達成更廣泛的利益協議，恐怕會將台灣當作談判桌上的籌碼。

川普2.0軍售額驚人 已超越拜登4年總和

攤開美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council）的統計數據，拜登政府在四年任期內，批准對台軍售的總金額落在84億美元；而回顧川普的第一任期，對台軍售總額高達約183億美元，早已寫下美國近代歷任政府的最高紀錄。

如今「川普2.0」再度重磅出手，光是去年12月就已經點頭通過一筆114億美元的對台軍售案。如果加上目前正在審查中的追加項目，川普第二任期的對台軍售總額，預料將狂飆至大約250億美元的驚人天價。

台灣成談判籌碼？ 盧比歐霸氣承諾：絕不容北京干預

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）3日出席國會聽證會時證實，目前還有一筆價值高達140億美元的對台軍售案正在進行審核。

不過，川普上個月與中國國家主席習近平結束峰會後，曾對外透露這筆高達百億美元的軍售是「很好的談判籌碼」。這番言論立刻觸動敏感神經，讓外界憂心美國對台的實質支持，是否會因為想與北京達成協議而遭到「重新調整」。

面對各界疑慮，盧比歐在聽證會上嚴正駁斥了這種說法，他強硬表態指出，白宮在做任何對台軍售的決策時，「絕對不允許中國的意願來干預。」

對於這筆140億美元的軍售案，與川普政府關係密切的「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級政策分析師歐文（Edward Owen）抱持樂觀態度，深信年底前就能通關，但也有部分人士仍持保留態度。

9月「川習會」成關鍵 美中經濟協議牽動軍售案

接下來的幾個月，美中之間的互動將成為全球焦點。川普已經正式向習近平發出邀請，預計在9月24日造訪白宮，雙方甚至期盼在今年底前舉辦多達3次的雙邊峰會。而習近平也已經多次向美方施壓，要求川普立刻停止對台軍售。

值得注意的是，習近平9月底的訪美行程，距離美國11月3日的期中選舉僅剩大約一個月。川普目前正極力渴望與中國達成一份亮眼的經濟協議，好向國內選民端出政績；若美國此時執意推進新一波的對台軍售，勢必會引發中方強烈反彈，進而讓未來的峰會規劃增添變數。

任何可能激怒北京的舉動，都可能讓川普的經濟選戰策略變得更加複雜，這也讓這筆追加軍售案的最終拍板，顯得格外步步為營。

武器看得到吃不到？ 近300億美元裝備大塞車

除了軍售案是否過關的政治角力外，台灣還面臨著「武器交貨大塞車」的嚴峻現實。

依據喬治梅森大學（George Mason University）的追蹤數據顯示，截至今年4月為止，美國已批准售予台灣但卻「尚未交貨」的武器總額，已經累積高達297億美元。

而這樣嚴重的交付延宕問題並非只針對台灣，包含日本在內的全球多個美國盟友，也都同樣深受其害。