韓人妻懷孕變胖17公斤　夫私下偷拍抱怨「像在養豬」

記者黃翊婷／綜合報導

韓國網友之間近日流傳一則網路文章，一名人妻因懷孕體重增加17公斤，丈夫表面上悉心照料，還會幫忙切水果、安撫情緒，沒想到卻在臨盆前夕，意外發現丈夫不僅偷拍她，還向友人嘲諷「像在養豬」，讓她身心大受打擊。

▲人妻懷孕體重增加17公斤，丈夫表面體貼，背地裡卻向朋友抱怨，讓她感到很受傷。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

綜合韓網報導，該名人妻4日在社群平台發文，聲稱自己懷孕，目前即將臨盆，懷孕之後因為食量明顯增加，體重也增加大約17公斤，劇烈的體型變化讓她感到很不安，情緒也變得很敏感，經常對丈夫發脾氣，但丈夫從未表現出不滿，反而相當包容、體諒，不僅曾看著胎兒的超音波照片感動落淚，還會經常安撫她的情緒，稱讚她還是漂亮等等。

然而，人妻表示，這樣溫柔、彷彿天使的丈夫，卻在背地裡偷拍她在家休息的模樣，並將照片上傳到群組，向朋友嘲諷「根本像在養豬」、「婚前明明很瘦，現在拿懷孕當藉口只顧著吃，真的很倒胃口」，朋友們竟也跟著調侃附和，「生完如果瘦不回來就一輩子了，自己注意點」。

人妻坦言，她無意間在丈夫的手機裡發現這件事情，除了感到震驚，也覺得很受傷，自尊幾乎被擊潰，丈夫卻還能若無其事幫忙削水果，她不知道該怎麼辦，只好回到房間獨自哭泣，同時自責是不是真的胖太多，但她也很討厭這樣自怨自艾的自己，所以決定上網抒發情緒。

不過，韓國網友們看完人妻的描述，大多認為丈夫的行為不妥當，甚至可能已經涉及言語暴力，應當嚴厲譴責，「懷孕是在孕育生命，過程非常辛苦，丈夫不但不守護妻子，還在背後嘲諷，人品堪憂」、「這絕對不是妻子的錯，不要太責怪自己」；也有部分網友建議人妻可以先將丈夫的群組聊天畫面截圖保存，或許日後會成為保護自己的重要證據。