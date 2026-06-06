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印度飯店冰箱爆炸　廚師剛到職1個月遭爆頭亡！恐怖瞬間曝光

記者黃翊婷／綜合報導

印度古吉拉特邦拉傑果德市一家飯店日前發生冰箱爆炸事故，導致一名20歲的廚師西索迪亞不幸身亡。據了解，西索迪亞才剛到職1個月，因父親去世，他身為家中長子決定一肩扛起養家重任，沒想到卻遭逢意外，令家屬感到十分悲痛。

印度飯店冰箱爆炸，20歲廚師爆頭亡。（圖／翻攝自X）

▲西索迪亞遭爆炸的碎片擊中頭部，當場倒地不起。（圖／翻攝自X）

根據《Bhaskar English》報導，拉傑果德市的Thakar Ghik飯店3日下午3時許突然發生冰箱爆炸事故，當時有許多員工正在廚房工作，20歲的西索迪亞背對著冰箱，事故發生當下根本來不及反應就遭碎片擊中頭部，當場倒地不起。

同事見狀立刻上前協助將西索迪亞送醫，無奈經過院方搶救，仍因傷勢嚴重宣告不治。據了解，西索迪亞（Arvind Singh Sisodia）是家中長子，父親去世之後，他決定承擔起養家重任，於是透過親戚介紹進入Thakar Ghik飯店工作，沒想到僅僅到職1個月，就因事故身亡。

當地警方表示，經過初步調查顯示，事故發生原因可能是冰箱的冷媒鋼瓶爆炸，目前已經立案調查，詳細過程仍有待進一步確認釐清。而西索迪亞的遺體已完成屍檢，並移交給家屬處理後事。

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