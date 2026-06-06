印度飯店冰箱爆炸　廚師剛到職1個月遭爆頭亡！恐怖瞬間曝光

???? राजकोट में दर्दनाक हादसा: होटल के किचन में जोरदार धमाका, परिवार का पेट पालने आए राजस्थान के मासूम युवक की मौत



गुजरात के राजकोट से एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक होटल के किचन में अचानक हुए जोरदार धमाके के कारण एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने… pic.twitter.com/NDYz0tOxpN — Satark Nagrik News (@satarknagriknew) June 5, 2026

記者黃翊婷／綜合報導

印度古吉拉特邦拉傑果德市一家飯店日前發生冰箱爆炸事故，導致一名20歲的廚師西索迪亞不幸身亡。據了解，西索迪亞才剛到職1個月，因父親去世，他身為家中長子決定一肩扛起養家重任，沒想到卻遭逢意外，令家屬感到十分悲痛。

▲西索迪亞遭爆炸的碎片擊中頭部，當場倒地不起。（圖／翻攝自X）

根據《Bhaskar English》報導，拉傑果德市的Thakar Ghik飯店3日下午3時許突然發生冰箱爆炸事故，當時有許多員工正在廚房工作，20歲的西索迪亞背對著冰箱，事故發生當下根本來不及反應就遭碎片擊中頭部，當場倒地不起。

同事見狀立刻上前協助將西索迪亞送醫，無奈經過院方搶救，仍因傷勢嚴重宣告不治。據了解，西索迪亞（Arvind Singh Sisodia）是家中長子，父親去世之後，他決定承擔起養家重任，於是透過親戚介紹進入Thakar Ghik飯店工作，沒想到僅僅到職1個月，就因事故身亡。

當地警方表示，經過初步調查顯示，事故發生原因可能是冰箱的冷媒鋼瓶爆炸，目前已經立案調查，詳細過程仍有待進一步確認釐清。而西索迪亞的遺體已完成屍檢，並移交給家屬處理後事。