對台140億美元軍售案　川普鬆口「正在考慮中」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普日前拋出對台140億美元（約新台幣4421億）軍售案，並稱很快做出決定，引發外界關注。他今天（6日）在空軍一號受訪時，被問到是否已拍板？僅回應「正在考慮中」。

140億美元軍售還沒拍板

川普5月中訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。會後，他透露雙方曾談到美國對台軍售議題，也表示自己很快會對新一批軍售作出決定，並與台灣總統賴清德通話。

不過，媒體今天在總統專機「空軍一號」上追問，川普是否已對這筆140億美元軍售案做出決定？川普未進一步說明時程或內容，僅簡短表示，美方正在考慮此事。

盧比歐：不是暫停，是持續審查

美國國務卿盧比歐本周稍早在國會聽證會中被問到相關進度時，也說這項軍售案金額龐大，不只關係到台灣需求，也牽動美國國防工業基礎，以及未來軍工產線走向，因此華府必須在多項因素之間取得平衡。

盧比歐強調，這筆軍售目前仍在戰爭部內部審查，外界若解讀成「暫停」並不準確，比較正確的說法是：持續審查中。

對台軍售不問北京

至於中國是否會影響美方決策，盧比歐明確表示，美國在對台軍售上不會向中國徵詢意見，這也符合華府長期以來且未曾改變的政策立場。