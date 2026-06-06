「黎巴嫩人受夠了！」黎國總統罕見砲轟伊朗：別拿我們當籌碼

▲黎巴嫩總統奧恩接受CNN專訪，罕見對伊朗及真主黨撂下重話，拒絕國家被當談判籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）在5日發布的美國有線電視新聞網（CNN）專訪中，對伊朗發出強硬警告，嚴詞要求德黑蘭當局停止干預黎巴嫩內政。奧恩痛批，伊朗在與美國、以色列的區域衝突中，將黎巴嫩當作討價還價的「談判籌碼」，他直接向德黑蘭高分貝喊話，「這不是你們的國家，這是我們的國家，干涉我國內政並非你們的工作。」

這場訪問進行之際，中東局勢正處於極敏感時刻。以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）雖在3日達成停火協議，但仍卡在真主黨是否完全撤出黎國南部而岌岌可危。面對黎巴嫩再次捲入強權衝突，奧恩在總統府接受專訪時沉痛直言，黎巴嫩人民早就已經「受夠了」這場無休止的戰爭。

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

怒批革命衛隊綁架停火：是黎巴嫩人民在付出代價

奧恩特別將砲口對準掌握伊朗實權的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），強烈譴責其3日發表的聲明。伊朗當時要求「以色列必須從黎國撤軍」，以此作為美伊停火的條件。奧恩憤怒反駁，直指伊朗根本不是真心幫忙，一切舉動都只是為了自身利益，卻由無辜的黎巴嫩人民付出代價，「我們的利益，與你們的利益並不相符。」

喊話國內「國中之國」 呼籲真主黨認清現實改走外交

除了對外強硬，奧恩也對內部的實權組織提出嚴厲建言。受伊朗強力撐腰、在黎巴嫩境內實力龐大到被視為「國中之國」的真主黨，長期主導著武力對抗。奧恩藉此向真主黨喊話，強調面對日益升溫的衝突，除了坐下來談判之外別無他法，呼籲真主黨放棄武力思維，因為唯有外交途徑，才是解決衝突並保住國家基礎的唯一方法。