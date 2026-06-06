　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

「黎巴嫩人受夠了！」黎國總統罕見砲轟伊朗：別拿我們當籌碼

▲黎巴嫩總統奧恩接受CNN專訪，罕見對伊朗及真主黨撂下重話，拒絕國家被當談判籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩總統奧恩接受CNN專訪，罕見對伊朗及真主黨撂下重話，拒絕國家被當談判籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）在5日發布的美國有線電視新聞網（CNN）專訪中，對伊朗發出強硬警告，嚴詞要求德黑蘭當局停止干預黎巴嫩內政。奧恩痛批，伊朗在與美國、以色列的區域衝突中，將黎巴嫩當作討價還價的「談判籌碼」，他直接向德黑蘭高分貝喊話，「這不是你們的國家，這是我們的國家，干涉我國內政並非你們的工作。」

這場訪問進行之際，中東局勢正處於極敏感時刻。以色列與伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）雖在3日達成停火協議，但仍卡在真主黨是否完全撤出黎國南部而岌岌可危。面對黎巴嫩再次捲入強權衝突，奧恩在總統府接受專訪時沉痛直言，黎巴嫩人民早就已經「受夠了」這場無休止的戰爭。

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

▲黎巴嫩真主黨先發射飛彈攻擊後，引發以色列一系列空襲報復 。（圖／達志影像／美聯社）

怒批革命衛隊綁架停火：是黎巴嫩人民在付出代價

奧恩特別將砲口對準掌握伊朗實權的伊斯蘭革命衛隊（IRGC），強烈譴責其3日發表的聲明。伊朗當時要求「以色列必須從黎國撤軍」，以此作為美伊停火的條件。奧恩憤怒反駁，直指伊朗根本不是真心幫忙，一切舉動都只是為了自身利益，卻由無辜的黎巴嫩人民付出代價，「我們的利益，與你們的利益並不相符。」

喊話國內「國中之國」 呼籲真主黨認清現實改走外交

除了對外強硬，奧恩也對內部的實權組織提出嚴厲建言。受伊朗強力撐腰、在黎巴嫩境內實力龐大到被視為「國中之國」的真主黨，長期主導著武力對抗。奧恩藉此向真主黨喊話，強調面對日益升溫的衝突，除了坐下來談判之外別無他法，呼籲真主黨放棄武力思維，因為唯有外交途徑，才是解決衝突並保住國家基礎的唯一方法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Google申請要放6400萬隻蚊子！地點曝光
國道1號驚傳「南北雙向連環撞」慘況！　滿地殘骸
每人1650元　國小謝師宴「辦在五星級飯店」
雨彈連炸10天！「全台發紫」最猛時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「黎巴嫩人受夠了！」黎國總統罕見砲轟伊朗：別拿我們當籌碼

Google申請要放6400萬隻蚊子！地點曝光

手掌大「巨無霸蟑螂」現身澳洲！10萬隻非法繁殖　黑市價破400萬

南韓海軍演訓出人命！　模擬實戰中「士官頭部出血」身亡

澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

印度醫院加護病房「深夜大火」燒死5人！　疑電路短路釀禍

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面曝光

黃仁勳幫小朋友親簽聯絡簿　家人嗨喊「妳的聯絡簿值錢了XD」

為何「堅強、責任感」最致命？探討長期照顧者的求助困境｜陳正芬教授｜長照悲歌｜《我在案發現場》

黃國昌批王婉諭沒參加抗爭 「政治攻擊大可不必」

絕命時間軸曝！持刀怒瞪郵局父拒送醫　少東4小時後砍死郵局司機

太子集團台籍二把手聲請釋憲　揭「爆乳特助」經手3億帳目不清

「黎巴嫩人受夠了！」黎國總統罕見砲轟伊朗：別拿我們當籌碼

Google申請要放6400萬隻蚊子！地點曝光

手掌大「巨無霸蟑螂」現身澳洲！10萬隻非法繁殖　黑市價破400萬

南韓海軍演訓出人命！　模擬實戰中「士官頭部出血」身亡

澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

印度醫院加護病房「深夜大火」燒死5人！　疑電路短路釀禍

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

15年來首次！2025桃園鐵玫瑰藝術節-身體氣象館　獲台新表演藝術獎

中原大學9度獲產學合作績優單位獎　鏈結國際大廠打造微型矽谷

2026桃園閩南文化節開跑　藝閣踩街、總舖師辦桌5大活動接力登場

腸病毒流行期來襲　孩子感染「驚嚇般抽動」嘔吐又眼神渙散

黃仁勳訪韓變超級歐巴！狂粉自製「足跡地圖」還附股市K線圖

AMOUAGE聯名文華東方把香水變下午茶　LOEWE開心果蠟燭同步登場

密室換現金狂撈！嘉義大型賭博電玩被抄　148台限制級機台全查封

力退捷克新星！茲維列夫生涯第4度闖大滿貫決賽　法網首冠就差一步

快訊／8縣市大雨特報「雨彈炸到清晨」　最新警戒區域曝

好市多「神級水果」回歸！　會員一次搬6箱：甜又多汁

私生緊貼車窗偷拍　張員瑛轉頭嚇到往旁躲

國際熱門新聞

Google申請要放6400萬隻蚊子！

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

澳洲破獲手掌大蟑螂農場！黑市價破400萬

黎巴嫩總統火力全開！怒嗆伊朗：別拿我們當籌碼

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！

南韓海軍訓練出人命！　士官頭部出血身亡

選舉爆投票紙不足　民眾抗議：應學台灣投票

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

17歲少女獨自叫車　遭50歲司機爬進後座性侵

美以轟炸伊朗　德黑蘭房價竟飆漲80%

黃仁勳坐過的韓炸雞店座位！男朝聖後賺80億

黃仁勳訪韓　第一站會面Faker世紀同框

出生6天女嬰遭母槍殺　全家4口身亡

更多熱門

相關新聞

川普：真主黨曾私下打電話求停火

川普：真主黨曾私下打電話求停火

黎巴嫩什葉派組織「真主黨」發表公開聲明，強硬拒絕了由美國居中斡旋的以色列、黎巴嫩停火協議，並怒轟該條約根本是逼真主黨「無條件投降」。儘管如此，美國總統川普4日卻聲稱，真主黨打電話給他們，並說，「我們能不能不打了（停戰）？」

川普：無需與伊朗談判就能取得濃縮鈾

川普：無需與伊朗談判就能取得濃縮鈾

停火協議剛拍板！以色列無人機又炸黎巴嫩

停火協議剛拍板！以色列無人機又炸黎巴嫩

以總理認與川普分歧　不排除恢復行動

以總理認與川普分歧　不排除恢復行動

剛達成停火！　伊朗警告：貝魯特遭襲將反擊

剛達成停火！　伊朗警告：貝魯特遭襲將反擊

關鍵字：

黎巴嫩伊朗真主黨中東局勢外交衝突

讀者迴響

熱門新聞

台指期夜盤重挫逾千點！美就業「大噴發」嚇壞市場

肉食系人妻激戰男大生「你只能用ㄐㄐ」　高雄人夫崩潰隔天辦離婚

美股開盤重挫！費半指數暴跌5.33％

大雨狂炸「湧出蟑螂海」！女大生一看崩潰

推拿師性侵10年熟客　女兒就在隔壁

Google申請要放6400萬隻蚊子！

雨彈連炸10天！梅雨鋒面一路掃到中旬

國1岡山南北雙事故連爆！大客車＋多車追撞

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

愛莉莎莎和解瑜珈師洩新戀情「男友身份曝光」

王俐人認跟老公四個月沒愛愛靠按摩棒　氣問「我的下面不好聞嗎？」

2NE1朴春驚傳解約！經紀公司證實結束合作

夫愛愛都求來的！網見「1小時3次」逆風翻車

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

更多

最夯影音

更多
在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名

在韓國遇到黃仁勳　大喊「頭家」他大迴轉過來簽名
黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

黃仁勳離台！賴清德邀參訪電廠　稱「如收邀請非常感激、榮幸」

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

張介宗判死刑！受害家屬坐第一排聽審　宣判結束箭步衝上前打趴他

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面曝光

25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面曝光

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面