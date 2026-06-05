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Google申請要放6400萬隻蚊子！地點曝光

▲▼蚊子叮、蚊子咬。（圖／CFP）

▲Google提案若獲批准，兩州2年內最多可能釋放6400萬隻DQB雄蚊。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

Google近日向美國環境保護署申請實驗許可，計畫在佛羅里達州與加州釋放數千萬隻經特殊處理的雄蚊，兩州合計2年最多可能釋放6400萬隻。雖然消息聽起來嚇人，但這項計畫並不是要讓蚊子變多，而是希望透過「以蚊治蚊」的方式，讓野外蚊子無法順利繁殖，進一步降低蚊媒疾病傳播風險。

根據美國《聯邦公報》公告，Google LLC已向美國環境保護署（EPA）申請實驗使用許可，計畫釋放的是雄性熱帶家蚊（Culex quinquefasciatus）。公告中也指出，這些蚊子體內帶有沃爾巴克氏體（Wolbachia pipientis wAlbB），屬於DQB品系。

Google規劃在2年內於佛羅里達州與加州展開釋放。佛羅里達州第一年最多釋放1600萬隻DQB雄蚊，第二年最多再釋放1600萬隻；加州同樣是第一年最多1600萬隻、第二年最多1600萬隻。換言之，佛州2年最多可能釋放3200萬隻，加州最多3200萬隻，兩州合計最多達6400萬隻。

這項計畫的關鍵在於「繁殖控制」。經沃爾巴克氏體處理的雄蚊與野外雌蚊交配後，產下的卵預期將無法孵化。若持續釋放這類雄蚊，就有機會逐步壓低當地目標蚊種的數量。

對民眾來說，最重要的是Google計畫釋放的是雄蚊，而雄蚊不會叮人。真正會叮咬人類、動物，並可能傳播疾病的是雌蚊。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，熱帶家蚊等庫蚊屬蚊種在美國相當常見，可能傳播西尼羅病毒、聖路易腦炎、東方馬腦炎等病毒。其中，西尼羅病毒是美國本土最常見的蚊媒疾病。

這項申請也反映出，美國多地在暖季對蚊蟲防治的需求持續升高。庫蚊通常會在清水或積水表面產卵，幼蟲則在水中發育。因此，降雨過後又遇上溫暖天氣時，水桶、花盆、鳥浴盆、排水溝、廢棄輪胎或未清理的泳池，都可能成為蚊子孳生溫床。

不過，Google這項計畫目前尚未獲准。美國環境保護署表示，將審查申請內容，以及公告期間收到的意見與資料，再決定是否核發實驗使用許可；若批准，也會針對釋放地點、時間與執行方式設定條件，並在《聯邦公報》正式公告。

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