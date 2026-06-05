　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

手掌大「巨無霸蟑螂」現身澳洲！10萬隻非法繁殖　黑市價破400萬

▲澳洲破獲史上最大宗非法無脊椎動物案，查扣10萬隻手掌大外來種活體蟑螂。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲破獲史上最大宗非法無脊椎動物案，查扣10萬隻手掌大外來種活體蟑螂。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

地表生命力最強的生物「小強」竟變成黑市金條！澳洲新南威爾斯州生物安全單位近日於雪梨以西的巴瑟斯特鎮（Bathurst），成功破獲一處商業非法養殖場。現場查扣超過10萬隻活體外來種蟑螂，包含體型碩大的馬達加斯加發聲蟑螂及杜比亞蟑螂，估計市值高達20萬澳元（約新台幣449萬元），創下澳洲史上最大宗的非法外來無脊椎動物查扣紀錄。

▲澳洲破獲史上最大宗非法無脊椎動物案，查扣10萬隻手掌大外來種活體蟑螂。（圖／達志影像／美聯社）

手掌大超級強悍！沒有翅膀還會發出嘶鳴聲

這批被查扣的外來種蟑螂體型極為驚人，其中原產於馬達加斯加的發聲蟑螂（學名：Gromphadorhina portentosa），身長可達5至7.6公分，大到幾乎可以覆蓋成年人的手掌、比人類手指還要長。與普通蟑螂不同，牠們沒有翅膀、移動緩慢且性格溫馴，通常被當作寵物飼養，並會透過特化的呼吸孔排出空氣，發出陣陣令人毛骨悚然的「嘶鳴聲」作為防衛或求偶機制。

當地捕蛇人與專家指出，這類巨型蟑螂之所以在黑市供不應求，主因是近年圈養爬蟲類、青蛙等寵物市場興起，繁殖業者貪圖牠們「體型龐大、餵食效率高」的經濟效益，將其非法繁殖並大量販售作為寵物飼料。

▲澳洲破獲史上最大宗非法無脊椎動物案，查扣10萬隻手掌大外來種活體蟑螂。（圖／達志影像／美聯社）

引爆巨大生物安全風險！10萬隻活體面臨人道銷毀

對此，澳洲聯邦環境部（DCCEEW）發出嚴厲警告，強調馬達加斯加蟑螂與杜比亞蟑螂皆屬於禁止進口的物種，未經環境風險評估，無論來源為何，在澳洲境內持有、繁殖或買賣皆屬非法。入侵物種委員會政策主任布斯（Carol Booth）更形容此案「令人震驚」，指出一旦這些外來強權逃逸並在野外建立族群，將傳播新疾病，嚴重威脅澳洲本土超過500種的獨特昆蟲、野生動物及農業安全。

雖然澳洲寵物產業協會（PIAA）認為政府如此大規模的突襲執法「過於強硬且不成比例」，呼籲建立全國統一管理規範，但當局仍堅定捍衛生態邊境。目前新南威爾斯州初級產業及區域發展部已接手後續處理，面對這批生命力驚人、甚至催生出「核爆也炸不死」都市傳說的10萬隻超級大強，官員們正著手執行集體安樂死與人道銷毀的棘手任務。

▲澳洲破獲史上最大宗非法無脊椎動物案，查扣10萬隻手掌大外來種活體蟑螂。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台指期夜盤重挫逾千點！
美股開盤重挫！費半指數暴跌725.75點
快訊／「太陽花女神」劉喬安被聲押！
每人1650元　國小謝師宴「辦在五星級飯店」
雨彈連炸10天！「全台發紫」最猛時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手掌大「巨無霸蟑螂」現身澳洲！10萬隻非法繁殖　黑市價破400萬

南韓海軍演訓出人命！　模擬實戰中「士官頭部出血」身亡

澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

印度醫院加護病房「深夜大火」燒死5人！　疑電路短路釀禍

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

最狂招財！黃仁勳坐過的「韓炸雞店座位」　男朝聖後股票大賺80億

絕跡60年再現！德州爆恐怖「食肉寄生蟲」疫情　恐重創牛肉市場

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

王中平衝銀行急領500萬！神色慌張疑遭詐...行員報警真相曝

【佛瑞德遊記】FRED帶蛇丸玩個不一樣的福岡！在日本也能體驗豪華露營！意外發現的海邊餐廳真的厲害！

明起進入梅雨旺盛期！嚴防「降雨combo」致災

手掌大「巨無霸蟑螂」現身澳洲！10萬隻非法繁殖　黑市價破400萬

南韓海軍演訓出人命！　模擬實戰中「士官頭部出血」身亡

澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

印度醫院加護病房「深夜大火」燒死5人！　疑電路短路釀禍

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

最狂招財！黃仁勳坐過的「韓炸雞店座位」　男朝聖後股票大賺80億

絕跡60年再現！德州爆恐怖「食肉寄生蟲」疫情　恐重創牛肉市場

國1岡山「南北雙事故」連爆！遊覽車追撞＋7車連環撞　滿地殘骸

台指期夜盤重挫逾千點！美就業「大噴發」嚇壞市場

張育豪邊訪邊發抖　首安打出來鬆口氣：前陣子笑容有點不見...

美股開盤重挫！費半指數暴跌5.33％、台積電ADR跌4.03％

快訊／大樂頭8連槓「下期飆2.1億」　19位幸運兒獨得百萬紅包

快訊／大爆冷！　PLG總冠軍首戰勇士2分險勝領航猿

Grand Seiko史上最精巧潛水錶誕生　高精準度出擊

快訊／「太陽花女神」劉喬安涉運輸一級毒品！新北檢聲押禁見

張育豪獲後藤盛讚！阻殺強度都驚豔　太嗨還扭到腳了

「首禁」地方政府出席海論　國台辦：抹黑污蔑！破壞交流不得人心

【違停最大？】桃園刺青男被叭竟暴怒　飆罵司機：沒看過流氓喔

國際熱門新聞

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

拿印尼兒童買春當題材　SOD被日網炎上

黃仁勳訪韓　第一站會面Faker世紀同框

女路邊遭性侵「3孩全程目睹」　2男判死刑

道瓊漲874點、費半跌299點　台積電ADR翻紅

選舉爆投票紙不足　民眾抗議：應學台灣投票

澳洲破獲手掌大蟑螂農場！黑市價破400萬

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」

北海道街頭驚悚砍人1死2傷　連警察也遇襲

土男戶頭莫名多出6841億！秒變世界級富豪

更多熱門

相關新聞

人人犬舍百狗遭轉送其他業者

人人犬舍百狗遭轉送其他業者

今年10月，苗栗縣由謝姓獸醫經營的「人人犬舍」爆出大規模違法剪除犬隻聲帶，遭苗栗縣動物保護防疫所依違反《動物保護法》開罰489萬。結果其中只有85隻狗被防疫所收容，其餘188隻狗被該獸醫轉送至其他犬舍。

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

狂犬病逐漸北移！專家示警：病毒已逼近

高雄1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

高雄1.7m「超巨綠鬣蜥」擋路　驚嚇指數破表

非法繁殖貓咪拒繳罰款　黑心業者房子被拍賣

非法繁殖貓咪拒繳罰款　黑心業者房子被拍賣

美國發現「陰莖蛇」　最長1.5m！

美國發現「陰莖蛇」　最長1.5m！

關鍵字：

蟑螂黑市澳洲生物違法繁殖入侵物種生態安全

讀者迴響

熱門新聞

板模工討不回38萬！寄郵包炸彈害瞎眼

遞錢包給黃仁勳簽名「7700元被掏出」送給ShowGirl

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

郵局司機被砍死　哥悲曝「心臟都看得到」

陳國華、Ivy女兒超正高中畢業照曝

推拿師性侵10年熟客　女兒就在隔壁

全校已無學生！　新竹知名私校「高二生全轉學」

張介宗判死刑　受害家屬宣判結束衝上前揍他

老傳產翻身AI神股！　謝金河點名「2檔黑馬」

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

噴殺蟲劑燒家樂福　8產險公司討3.7億

宜蘭25歲4寶媽撞死買菜嬤！　載娃上學沒半張安全座椅

獨／虐死萱萱惡男起底　當假乩維生曾犯「倒插香」大忌

重量級0050換股！增刪4檔　南電入列、台塑遭踢除

快訊／遭民進黨開除黨籍　朱政騏宣布無黨參選：我絕不是共諜

更多

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面