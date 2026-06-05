手掌大「巨無霸蟑螂」現身澳洲！10萬隻非法繁殖　黑市價破400萬

▲澳洲破獲史上最大宗非法無脊椎動物案，查扣10萬隻手掌大外來種活體蟑螂。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

地表生命力最強的生物「小強」竟變成黑市金條！澳洲新南威爾斯州生物安全單位近日於雪梨以西的巴瑟斯特鎮（Bathurst），成功破獲一處商業非法養殖場。現場查扣超過10萬隻活體外來種蟑螂，包含體型碩大的馬達加斯加發聲蟑螂及杜比亞蟑螂，估計市值高達20萬澳元（約新台幣449萬元），創下澳洲史上最大宗的非法外來無脊椎動物查扣紀錄。

手掌大超級強悍！沒有翅膀還會發出嘶鳴聲

這批被查扣的外來種蟑螂體型極為驚人，其中原產於馬達加斯加的發聲蟑螂（學名：Gromphadorhina portentosa），身長可達5至7.6公分，大到幾乎可以覆蓋成年人的手掌、比人類手指還要長。與普通蟑螂不同，牠們沒有翅膀、移動緩慢且性格溫馴，通常被當作寵物飼養，並會透過特化的呼吸孔排出空氣，發出陣陣令人毛骨悚然的「嘶鳴聲」作為防衛或求偶機制。

當地捕蛇人與專家指出，這類巨型蟑螂之所以在黑市供不應求，主因是近年圈養爬蟲類、青蛙等寵物市場興起，繁殖業者貪圖牠們「體型龐大、餵食效率高」的經濟效益，將其非法繁殖並大量販售作為寵物飼料。

引爆巨大生物安全風險！10萬隻活體面臨人道銷毀

對此，澳洲聯邦環境部（DCCEEW）發出嚴厲警告，強調馬達加斯加蟑螂與杜比亞蟑螂皆屬於禁止進口的物種，未經環境風險評估，無論來源為何，在澳洲境內持有、繁殖或買賣皆屬非法。入侵物種委員會政策主任布斯（Carol Booth）更形容此案「令人震驚」，指出一旦這些外來強權逃逸並在野外建立族群，將傳播新疾病，嚴重威脅澳洲本土超過500種的獨特昆蟲、野生動物及農業安全。

雖然澳洲寵物產業協會（PIAA）認為政府如此大規模的突襲執法「過於強硬且不成比例」，呼籲建立全國統一管理規範，但當局仍堅定捍衛生態邊境。目前新南威爾斯州初級產業及區域發展部已接手後續處理，面對這批生命力驚人、甚至催生出「核爆也炸不死」都市傳說的10萬隻超級大強，官員們正著手執行集體安樂死與人道銷毀的棘手任務。