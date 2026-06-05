　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

▲▼泰正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！。（圖／翻攝自Facebook／Earthh Evans）

▲被害人因施打減肥針出現嚴重排斥反應，被迫住院治療。（圖／翻攝自Facebook／Earthh Evans）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名女子前往當地一家醫美診所諮詢減肥，並在店員的建議下施打「瘦瘦針」，沒想到出現嚴重副作用，並被緊急送往醫院。根據調查，替女子施打減肥針的診所人員並非職業醫生，且在施打前也未進行任何醫療評估、診斷或健康檢查。警方目前已經介入調查，而該診所則被勒令停業15天。

根據The Thaiger報導，受害女子5月29日在丈夫陪同下前往位於曼谷一家知名醫美診所，當時她主動向診所表示，想要施打「猛健樂」（Mounjaro），隨後又提出自己想要副作用較小的減肥方案。

診所員工隨即大力向她推銷名為「VitaPeptix NOVOTRIMPLUS+」的另一款減肥針，並聲稱其副作用較小。女子同意接受治療後，當天便注射相關藥物。怎知5月30日開始出現排斥反應，5月31日病情惡化，隨即被緊急送往醫院治療。

事發後，他們主動聯絡該診所，沒想到這才得知「VitaPeptix NOVOTRIMPLUS+」其實並未獲得泰國官方核准。

她的丈夫事後在臉書上公開自身經驗，並指控當初替妻子施打藥物的並非醫療人員，而是診所員工。泰國健康服務支持部、食品藥物管理局（FDA）以及中央調查局（CIB）4日對診所進行調查。

相關單位到場後發現，該診所不僅讓沒有醫師執照的員工施打藥物、提供非法藥物，更查出其在未依規定通知監管單位的情況下，擅自搬離原本註冊的地址，且提供給病患的藥物並未依規定標註診所名稱、地址以及有效期限等重要訊息。

當局隨即勒令該診所停業15天，同時進行後續調查與法律程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／砍死郵局司機　少東羈押！
太子集團「爆乳特助」遭揭3億帳目不清
IG付費版正式上線！月付120元解鎖11項新功能
買0050放一年「報酬率飆111％」獲利僅3位數　PTT笑翻
快訊／「送子鳥」驚爆偷拍　北檢約談總院長
許念慈暈倒！　送醫畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓海軍演訓出人命！　模擬實戰中「士官頭部出血」身亡

澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

印度醫院加護病房「深夜大火」燒死5人！　疑電路短路釀禍

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

最狂招財！黃仁勳坐過的「韓炸雞店座位」　男朝聖後股票大賺80億

絕跡60年再現！德州爆恐怖「食肉寄生蟲」疫情　恐重創牛肉市場

在聖母峰失蹤！家人辦葬禮　雪巴嚮導自救奇蹟生還

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

王中平衝銀行急領500萬！神色慌張疑遭詐...行員報警真相曝

明起進入梅雨旺盛期！嚴防「降雨combo」致災

【佛瑞德遊記】FRED帶蛇丸玩個不一樣的福岡！在日本也能體驗豪華露營！意外發現的海邊餐廳真的厲害！

南韓海軍演訓出人命！　模擬實戰中「士官頭部出血」身亡

澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

印度醫院加護病房「深夜大火」燒死5人！　疑電路短路釀禍

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

最狂招財！黃仁勳坐過的「韓炸雞店座位」　男朝聖後股票大賺80億

絕跡60年再現！德州爆恐怖「食肉寄生蟲」疫情　恐重創牛肉市場

在聖母峰失蹤！家人辦葬禮　雪巴嚮導自救奇蹟生還

挺超巨F兇器親餵！「回家先解放」最美賽車皇后羞：SIZE好大

快訊／少東10刀砍死郵局司機　被依殺人罪羈押

董事長樂團29年不解散有原因！　團名由來超荒謬

瑪麗蓮夢露百年誕辰　Blancpain重現她的鑽錶風采致敬

交長親赴高港視導「寶瓶星」貨輪海難應變　要求嚴格監管次標準船

鄭麗文訪美被拷問軍購　趙少康：還好藍白通過7800億

墾丁潛水教練奪NCL郵輪夢想家　免費赴美搭船、送6.6萬元旅遊金

IG付費版正式上線！月付120元解鎖11項新功能　偷偷發布回歸了

談府前靜坐「不接受摸頭不撤離」　黃國昌：我就沒有要當小綠

196公分混血新星　葉愛傑：不知道台灣這麼多人認識我

【網友氣炸】奈良短裙女硬騎「骨折鹿」拍照！　二度凌虐畫面瘋傳

國際熱門新聞

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

拿印尼兒童買春當題材　SOD被日網炎上

黃仁勳訪韓　第一站會面Faker世紀同框

女路邊遭性侵「3孩全程目睹」　2男判死刑

道瓊漲874點、費半跌299點　台積電ADR翻紅

選舉爆投票紙不足　民眾抗議：應學台灣投票

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」

北海道街頭驚悚砍人1死2傷　連警察也遇襲

土男戶頭莫名多出6841億！秒變世界級富豪

黃仁勳抵韓！　鬆口「為韓國帶來很多生意」

更多熱門

相關新聞

22歲女上班猝死！監視器曝：遭男友暴打

22歲女上班猝死！監視器曝：遭男友暴打

泰國春武里府芭達雅一名22歲女子卡諾妮帕1日晚間在加油站上班時，突然失去意識倒地，送醫後不治身亡。死者同事最初表示，她喝了卡痛水和多罐提神飲料，疑似是因此才導致休克。然而她的養父事後調閱監視器卻發現，女兒是遭男友揮拳痛毆才會昏倒，因此要求警方盡快抓捕兇手。

打瘦瘦針恐影響口服避孕藥吸收　「皮下植入避孕器」成新選擇

打瘦瘦針恐影響口服避孕藥吸收　「皮下植入避孕器」成新選擇

網路賣瘦瘦針要罰了　24小時不下架最高罰500萬

網路賣瘦瘦針要罰了　24小時不下架最高罰500萬

泰38歲逆子傳求愛簡訊「逼親媽性交」

泰38歲逆子傳求愛簡訊「逼親媽性交」

屍塊噴飛200公尺！男「衝進鐵軌」遭火車撞碎

屍塊噴飛200公尺！男「衝進鐵軌」遭火車撞碎

關鍵字：

減肥針非法診所瘦瘦針醫美風波泰國

讀者迴響

熱門新聞

板模工討不回38萬！寄郵包炸彈害瞎眼

遞錢包給黃仁勳簽名「7700元被掏出」送給ShowGirl

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

郵局司機被砍死　哥悲曝「心臟都看得到」

陳國華、Ivy女兒超正高中畢業照曝

全校已無學生！　新竹知名私校「高二生全轉學」

老傳產翻身AI神股！　謝金河點名「2檔黑馬」

推拿師性侵10年熟客　女兒就在隔壁

張介宗判死刑　受害家屬宣判結束衝上前揍他

噴殺蟲劑燒家樂福　8產險公司討3.7億

獨／虐死萱萱惡男起底　當假乩維生曾犯「倒插香」大忌

重量級0050換股！增刪4檔　南電入列、台塑遭踢除

宜蘭25歲4寶媽撞死買菜嬤！　載娃上學沒半張安全座椅

黃仁勳世紀合體Faker！　讚韓國電競聖地

快訊／遭民進黨開除黨籍　朱政騏宣布無黨參選：我絕不是共諜

更多

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面