正妹「打瘦瘦針」嚴重副作用住院！曼谷診所爆4違規　勒令停業

▲被害人因施打減肥針出現嚴重排斥反應，被迫住院治療。（圖／翻攝自Facebook／Earthh Evans）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名女子前往當地一家醫美診所諮詢減肥，並在店員的建議下施打「瘦瘦針」，沒想到出現嚴重副作用，並被緊急送往醫院。根據調查，替女子施打減肥針的診所人員並非職業醫生，且在施打前也未進行任何醫療評估、診斷或健康檢查。警方目前已經介入調查，而該診所則被勒令停業15天。

根據The Thaiger報導，受害女子5月29日在丈夫陪同下前往位於曼谷一家知名醫美診所，當時她主動向診所表示，想要施打「猛健樂」（Mounjaro），隨後又提出自己想要副作用較小的減肥方案。

診所員工隨即大力向她推銷名為「VitaPeptix NOVOTRIMPLUS+」的另一款減肥針，並聲稱其副作用較小。女子同意接受治療後，當天便注射相關藥物。怎知5月30日開始出現排斥反應，5月31日病情惡化，隨即被緊急送往醫院治療。

事發後，他們主動聯絡該診所，沒想到這才得知「VitaPeptix NOVOTRIMPLUS+」其實並未獲得泰國官方核准。

她的丈夫事後在臉書上公開自身經驗，並指控當初替妻子施打藥物的並非醫療人員，而是診所員工。泰國健康服務支持部、食品藥物管理局（FDA）以及中央調查局（CIB）4日對診所進行調查。

相關單位到場後發現，該診所不僅讓沒有醫師執照的員工施打藥物、提供非法藥物，更查出其在未依規定通知監管單位的情況下，擅自搬離原本註冊的地址，且提供給病患的藥物並未依規定標註診所名稱、地址以及有效期限等重要訊息。

當局隨即勒令該診所停業15天，同時進行後續調查與法律程序。