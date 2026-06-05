美以轟炸伊朗40天！德黑蘭房價竟飆漲80%　背後原因曝

▲ 德黑蘭房價漲得比通膨率還快。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列2月底起轟炸伊朗長達40天，使伊朗經濟雪上加霜，通膨率飆升至84%，創下數十年新高，里亞爾兌美元過去一年已貶值53%。但在這波亂流中，德黑蘭房市卻出現異常升溫，衝突爆發以來房價與租金漲幅估計高達80%，甚至超車通膨數字。

英媒《金融時報》報導，雖然官方數據尚未出爐，但德黑蘭房地產仲介協會估計，2月底以來房價與租金已上漲80%。當地一名房仲透露，一間戰前市值約300億托曼的公寓近期以580億托曼售出，漲幅近一倍，令他感嘆，「戰爭帶來的只有更高的物價。」

報導分析，這波買氣並非源於市場樂觀情緒，而是民眾恐慌下的自保行動。由於黃金今年自歷史高點大幅滑落，失去保值吸引力，不少伊朗家庭轉而搶進房產，試圖在通膨蠶食購買力之前，將手中現金換成實體資產。房仲指出，賣家普遍惜售、靜待更高價位，買家則急於出手，供需錯位使市場陷入混亂。

但由於缺乏完善房貸制度，伊朗住房市場主要以現金交易，買家須一次付清或在幾個月內支付全款。一名住在中產階級社區的58歲家庭主婦便直言，「在德黑蘭買房早已成為幻想，買得起食物就算幸運了，買房根本遙不可及。」

伊朗改革派經濟分析師萊拉茲（Saeed Laylaz）批評，官員過去以制裁為藉口掩蓋施政無能，如今又躲在戰爭背後，更警告「戰爭帶來的全面經濟衝擊未來幾個月才會逐步浮現。」目前伊朗食品價格漲幅已全面進入三位數，食用油年漲354%、雞蛋343%、雞肉287%，低收入族群首當其衝。