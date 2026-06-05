印尼火山多次噴發！火山灰柱衝2.5公里空中　機場關閉

▲ 圖為印尼勒沃托比拉基拉基火山2025年噴發。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印尼東部勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki，男峰）5日多次噴發，巨大火山灰柱直衝天際，導致當地機場關閉。這座火山的火山口周圍半徑5公里已被列為禁區。

火山灰柱高達2.5公里 多次噴發

法新社報導，勒沃托比拉基拉基火山當地5日上午11時15分劇烈噴發，火山物質直衝2.5公里。在此之前，同日稍早已有多次噴發。

目前這座火山被列為印尼火山活動第二高警戒級別，火山口周邊已劃定5公里的禁止進入區域。當局提醒，若出現大雨，居住在河流附近的居民需特別警戒火山泥流。

目前共計有5個國內航班受到影響。機場負責人潘賈伊坦（Partahian Panjaitan）表示，當局已宣布墨梅爾（Maumere）地方機場暫停運作。

勒沃托比火山為雙峰結構，拉基拉基（Laki-Laki）在印尼語中意為「男人」，在這座海拔1584公尺的火山旁邊，還有一座海拔1703公尺的勒沃托比佩倫普安火山（Lewotobi Perempuan，女峰），兩座火山並肩而立。

勒沃托比拉基拉基火山去年7月也曾大規模噴發，當時噴出的火山灰柱高達18公里，造成知名度假勝地峇里島國際機場取消多達24個航班。

印尼是幅員遼闊的群島國家，因地處環太平洋火山帶，經常發生地震和火山活動。