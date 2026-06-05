最狂招財！黃仁勳坐過的「韓炸雞店座位」　男朝聖後股票大賺80億

▲黃仁勳2025年10月訪韓時，在首爾一間炸雞店與李在鎔、鄭義宣進行「炸雞高峰會」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束訪台行程後，繼續前往南韓。而他每次到訪都能在當地掀起旋風。黃仁勳上一次訪韓時，與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣共同在首爾炸雞店「kkanbu Chicken」（깐부치킨）聚餐，店家也因此暴紅。有民眾就特地前往炸雞店朝聖，更坐在當初黃仁勳坐的位置，回家後投資大賺80億韓元（約新台幣1.87億元）。

根據《韓聯社》報導，黃仁勳2025年10月前往南韓時，和李在鎔、鄭義宣一起在三成洞的「kkanbu Chicken（깐부치킨）」炸雞店舉行「炸雞啤酒高峰會」，也讓該店一夕爆紅，成為眾人朝聖之地。

炸雞店老闆3日特地向媒體分享，有一名在投資上遇到瓶頸的客人，特地來現場坐坐看黃仁勳坐過的神位「吸財氣」，回家後鼓起勇氣將所有積蓄都投入股市，沒想到竟在短時間內賺了整整80億韓元（約新台幣1.87億元）。為此，顧客事後還特地回到店內分發小費給工作人員作為「分紅」。

由於慕名而來的饕客實在太多，老闆無奈之下，只好在門口張貼告示，並宣布「黃仁勳所坐的座位限時用餐1小時」。此舉雖然一度引來酸民攻擊，認為店家「賺到錢，螺絲就鬆了」、「大頭症」，但如今每到下午3點，炸雞店一開門，還是有許多顧客爭相等待該座位。

老闆直言，這幾個月他甚至接到無數通來電表示，想要高價購買這套桌椅，但都被他婉拒了。