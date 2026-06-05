世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

▲ 黃仁勳贈送最新GeForce RTX 5090顯示卡。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳睽違7個月再度訪韓，5日下午飛抵首爾後第一站直奔電競戰隊T1位於弘大一帶的網咖T1 Base Camp，與《英雄聯盟》（LoL）傳奇選手Faker會面，除了精彩互動外更送出多項大禮給現場粉絲，氣氛相當歡樂。

綜合《韓聯社》等韓媒，黃仁勳在網咖致詞時，開口便以韓文向現場眾人打招呼，談話中大讚，「韓國是電競發源地，不僅發明了電競，更創造觀賞電競的文化」，「韓國玩家為了求勝選擇最頂尖的GPU，也就是NVIDIA的GPU。」

黃仁勳也向Faker及隊友Doran、Oner、Peyz及Keria表示，「我也是你們的粉絲」，「韓國之所以成為電競聖地正是因為你們的優秀表現」，並稱韓國對他而言是意義深遠的市場。

▲ 黃仁勳與T1選手一起擺出Faker招牌手勢。（圖／VCG）

現場最大亮點是當黃仁勳詢問Faker是否仍使用GeForce顯示卡，Faker回答他使用GeForce RTX 4070後，黃仁勳當場調侃道，「那是骨董！」隨即送上親筆簽名的最新旗艦顯示卡GeForce RTX 5090作為禮物，現場頓時歡呼四起，Faker則回贈親筆簽名的周邊球衣。

黃仁勳與Faker隨後在同一張RTX 5090上留下簽名，現場抽籤送給幸運粉絲，此外還抽獎送出2張附有本人簽名的RTX Spark筆電兌換黑卡，並透露這款集筆電、桌機、工作站功能於一身的新世代PC預計於秋季正式上市。

The Jensen Huang Buff is real!????



T1 BASE CAMP 홍대점에 깜짝 방문을 해주신 NVIDIA의 젠슨황 CEO님과 T1 LoL 선수단의 만남이 성사되었습니다!

오늘의 만남을 원동력으로, 다가오는 경기에서 완벽한 경기력을 보여드리도록 하겠습니다.



The T1 LoL team was able to meet with NVIDIA’s CEO… pic.twitter.com/nlFCcrtHIJ — T1 LoL (@T1LoL) June 5, 2026

在網咖停留約40分鐘、與T1選手及粉絲一一握手合照後，黃仁勳婉拒媒體提問離場。他今晚將在附近的韓式燒肉餐廳與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER理事會議長李海珍等重量級企業家共進晚餐，聚焦討論AI半導體、機器人技術及AI資料中心基礎建設等廣泛合作議題。

韓媒指出，黃仁勳此行首要任務是推動次世代AI加速器Vera Rubin量產前的供應鏈整合，以及強化與韓國半導體夥伴的戰略合作。