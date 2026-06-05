在聖母峰失蹤！家人辦葬禮　雪巴嚮導自救奇蹟生還

▲雪巴嚮導達瓦下山途中失蹤。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾一名雪巴嚮導在聖母峰失蹤近一周，最後一次被人看見的地點就在這座世界最高峰的「死亡地帶」附近，此處氣壓極低，氧氣含量不足以維持人類生存。妻子與女兒早已不抱希望，甚至開始替他舉行喪葬儀式，不過4日上午奇蹟出現，這名雪巴嚮導被發現正爬向基地營途中，一家人終於團聚。

下山途中失蹤 家人失去希望

美聯社、衛報報導，這名雪巴嚮導達瓦（Dawa Sherpa）大約是在5月29日下山途中失蹤，儘管他的波蘭客戶順利抵達基地營，但他本人卻從此音訊全無。他最後一次被看到的位置是在三號營地以上、約海拔7千多公尺的位置。

達瓦失蹤後，搜救隊組建作業出現延誤，原因至今未獲說明。直升機升空搜尋後，也始終找不到他的身影，搜救陷入僵局。

由於高海拔地區空氣相當稀薄，外界認為達瓦生還希望渺茫。當時家屬對他已不抱任何希望，開始替達瓦舉行葬禮，相關儀式持續數日，但就在第2天舉辦喪葬儀式的時候，傳來好消息。

妻子達姆（Damu Sherpa）說，是從地方新聞和友人電話中得知達瓦還活著的消息。達瓦女兒透露，「我們一開始聽到消息，根本不敢確定那個人是不是我們的父親，所以請對方傳照片來確認，看到之後才敢相信，真的非常開心」。

▲達瓦獲救後送醫。（圖／路透）

失蹤一周 發現達瓦身影

負責協調搜救工作的8K探險公司的彭巴（Pemba Sherpa）表示，就在4日上午，隸屬薩加瑪塔污染控制委員會的團隊在昆布冰瀑（Khumbu Icefall）附近、基地營上方的雪坡發現達瓦，當時他正朝基地營的方向緩慢滑行下山。

達瓦被迅速救下後獲得食物和水，並搭乘直升機前往加德滿都HAMS醫院接受相關治療。已知當時他的雙手凍傷，但整體狀況良好。

奇蹟生還

尼泊爾登山界把達瓦的生還稱之為奇蹟。登山界知名人士Ang Tshering Sherpa直言，「在山上面對如此惡劣的環境還能存活這麼多天，這根本是奇蹟。雪巴人從小在山裡長大，身體特別強壯，換作其他人，恐怕早就撐不住。」彭巴直言，這是一場真正的自救。

報導指出，今年5月有超過1000名登山客及嚮導登頂聖母峰，創下史上最繁忙攀登季紀錄。另據法新社，今年攀登季至今有5人死亡，其中3人是參與相關準備工作的尼泊爾人。