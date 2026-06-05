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絕跡60年再現！德州爆恐怖「食肉寄生蟲」疫情　恐重創牛肉市場

▲▼美國牛,美牛,牛群。（圖／路透）

▲德州一處農場，發現一頭出生僅3週的大牛遭「新世界螺旋蠅」幼蟲感染。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國農業部證實，德州南部拉普賴爾（La Pryor）一處農場，發現一頭出生僅3週的大牛，遭到恐怖的「新世界螺旋蠅」幼蟲感染。這是德州自1966年以來，首度通報此類病例。由於該寄生蟲以專門啃食活體血肉聞名，聯邦與州政府隨即進入最高戒備狀態，展開大規模撲滅行動，全力防堵這場可能重創美國畜牧業的世紀危機。

蟲卵產傷口「鑽肉啃血肉」　繁衍方式宛如恐怖片

根據PBS報導，新世界螺旋蠅（New World screwworm fly）的繁衍方式令人毛骨悚然，宛如真實上演的恐怖電影。這種熱帶物種的雌蠅，一輩子雖然只交配一次，但牠們會瘋狂尋找溫血動物的開放性傷口或黏膜產卵。

一旦蟲卵孵化，數以百計的「食肉蛆」幼蟲就會利用銳利的口器，直接鑽入活體組織內瘋狂啃食血肉。可怕的是，如果沒有在第一時間發現並進行適當治療，宿主通常會面臨活活被吃掉、最終痛苦死亡的悲慘命運。

這種致命的寄生蟲不僅會重創牛、羊等牲畜，就連野生的哺乳動物、家裡的貓狗寵物，甚至是「人類」都可能成為慘遭寄生的受害者。

半徑20公里封鎖　幹道閃橘燈「逐車臨檢」溫血動物

為了阻止擴散，德州首席獸醫丁格斯（Bud Dinges）隨即宣布，以確診農場為中心，劃定半徑約20公里的全面隔離檢疫區。目前，所有離開拉普賴爾的主要幹道上，都已經閃爍著刺眼的橘色警示燈，載運牲畜的貨車與各式車輛被強制要求停靠檢查站。

「請大家留在原地，這能防止害蟲進一步擴散！」丁格斯強烈呼籲牧場主人與寵物飼主必須嚴格配合。現在大批警政與州政府人員已在邊境與檢查站一字排開，連貓狗等寵物在內的所有溫血動物，只要沒有經過逐一查驗核准，一律「嚴禁移出」管制區。

祭出生物戰　鋪天蓋地空投「百萬絕育雄蠅」

面對絕跡數十年的死敵重返本土，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）一邊安撫民心，強調目前確診案例周邊尚未發現其他感染跡象，且螺旋蠅幼蟲只會傷害牲畜，絕對不會污染肉品或對食品安全構成威脅，一邊則迅速下達作戰指令。

▲▼美國德州養牛戶們正在聽取關於新世界螺旋蠅（New World screwworm fly）威脅的說明。（圖／路透）

▲美國德州養牛戶們正在聽取關於新世界螺旋蠅威脅的說明。（圖／路透）

除了維持去年關閉美墨邊境、全面禁止墨西哥牲畜入境的鐵腕政策外，農業部更祭出了宛如科幻電影的生物防治手段，透過地面與空中，在受影響地區釋放大量用輻射照射過、失去生育能力的「絕育雄蠅」。

這項技術曾在1960與1970年代協助美國成功根除螺旋蠅，只要讓野外的野生雌蠅與這些不孕雄蠅交配，就會產下無法孵化的「死卵」，進而讓牠們在幾代之內斷子絕孫、自然瓦解。

專家憂野生動物恐成防守漏洞　牛肉市場憂衝擊

然而，這場耗資數百萬美元、並在美墨邊境部署了8000個捕蠅陷阱的防線，真的萬無一失嗎？

印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）生物科學副研究教授海恩斯（Lee Haines）就憂心地發出警告，這起病例顯示螺旋蠅已經成功闖關，未來極可能在野外的野生動物群體中擴散，這對平時無法每天近距離觀察、放牧在廣大草原上的牛隻與農民來說，將帶來巨大的心理與防禦壓力。

更糟糕的是，這起疫情也引起美國牛肉市場擔憂。受到近年長期乾旱以及飼料成本狂飆的影響，美國目前的牛隻存欄量早已跌至75年來的歷史新低點，包含嘉吉（Cargill）、泰森食品（Tyson Foods）與JBS等大型肉品加工巨頭，早就在面臨「無牛可宰」的斷料窘境。

專家評估，過去螺旋蠅曾造成數千萬美元損失（換算今日通膨高達數億至數十億），如果這次螺旋蠅在德州大範圍失控，當地畜牧業恐將面臨高達18億美元（約新台幣580億元）的毀滅性經濟損失。

目前代表加工業者的肉類協會也急得跳腳，正積極向農業部爭取，希望能放行未受感染農場的「低風險」牲畜直接載往屠宰場，以解活牛市場的燃眉之急。

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新世界螺旋蠅New World screwworm fly德州美牛

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