黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

▲ 黃仁勳稍早離開台灣前往韓國。（圖／攝影中心）

記者陳宛貞／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日下午抵達南韓首爾金浦國際機場，睽違約7個月再度訪韓。他在機場向媒體透露，「為南韓準備了驚喜禮物」，但對內容笑稱，「無可奉告，不然就不叫驚喜了不是嗎？」

黃仁勳訪韓送驚喜

《韓聯社》報導，黃仁勳身穿經典皮衣搭配白褲現身，在金浦機場短暫受訪時被問及「這次是否也有為韓國準備禮物」，他回答，「為韓國帶來很多生意」，至於內容為何則笑笑賣關子。

他透露，此次訪韓目的是向韓國所有合作夥伴和客戶表達感謝之情，並稱「韓國有很多值得投資的領域，機器人將成為下個主要領域」，「韓國市場發展得很好」，更大讚韓國是世界製造業中心，「我們可以將在此發明的機器人技術與物理AI技術應用於工業領域。」

他也預告，輝達將與韓國國內AI及機器人製造公司合作，「未來半導體製造將愈來愈依賴機器人及AI，我們也有很好的機會能和當地半導體公司合作。」

首站會電競傳奇Faker

黃仁勳訪韓行程第一站將前往由《英雄聯盟》電競戰隊T1經營的網咖「T1 Base Camp」，與傳奇選手Faker及Doran、Oner、Peyz、Keria等隊員會面，與業界人士就電競產業發展深入交流。

企業大咖共進晚餐

今晚黃仁勳則將在弘大烤肉餐廳「HYUNGNIMJEOYO」（형님저요），與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER議長李海珍等人大啖烤豬五花肉配燒酒，討論AI晶片、機器人及雲端基礎設施等合作方向。

原定出席的現代汽車集團會長鄭義宣因另有行程缺席，預計8日改於現代集團總部與黃仁勳單獨會晤。

全面布局AI合作

現代汽車集團去年與輝達簽署MOU，宣布攜手投資30億美元，在韓設立輝達AI技術中心及現代Physical AI應用中心，並持續合作推進波士頓動力人形機器人「Atlas」的技術升級。

訪韓4天期間，黃仁勳行程還包括拜訪LG雙子星大廈、首爾大學及NAVER總部，預計與多名科技業領袖深入討論AI半導體、HBM及機器人等領域合作布局。