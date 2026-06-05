32歲土男戶頭莫名「多出6841億」！秒變世界級富豪　下秒慘遭凍結

▲土耳其一名男子因為帳戶突然出現鉅款，導致被凍結。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

土耳其一名32歲男子日前前往超市購物，結帳時卻發現金融卡無法交易。他事後才發現自己的帳戶莫名多出一筆約「1兆土耳其里拉」（約新台幣6841億元）的金流，導致自己的帳戶被凍結，儘管警方已經介入調查，但他至今已經1個月無法動用自己的存款，生活大受影響。

根據土耳其媒體NTV報導，出生於亞塞拜然（Azerbaijan）、土耳其東部凡城（Van）定居約10年的32歲男子阿曼德·塔卡洛（Ahmad Jahangard Takalo）日前在超市準備刷卡結帳時，卻發現交易失敗，懷疑自己遭到刷卡的他，隨即前往銀行查看情況。

令人震驚的是，銀行行員調閱資料後，發現塔卡洛的帳戶不知何時被匯入一筆鉅款，使他的帳戶餘額近1兆里拉。儘管塔卡洛瞬間成為擁有6841億元的億萬富翁，但他卻絲毫開心不起來，因為他的銀行帳戶因此遭到凍結。

塔卡洛對這筆鉅款的來歷毫不知情，雖然已經要求銀行進行說明，或是提供相關資訊，但是銀行卻以調查仍在進行中，不願提供任何資訊，導致塔卡洛至今仍無法得知自己的帳戶究竟為何會出現鉅款，以及何時才能解鎖。

目前警方已經介入調查，但塔卡洛已經長達1個月無法使用帳戶內的存款，使他的生活嚴重受到影響。