墨西哥油罐車爆炸！巨大蕈狀雲衝天　學校醫院急疏散

▲油罐車爆炸。（圖／翻攝自X@24HorasPuebla）
記者詹雅婷／綜合報導
墨西哥一輛疑似載運偷盜燃料的瓦斯油罐車，4日上午在德佩阿卡（Tepeaca）附近爆炸，瞬間炸出巨大火球，濃濃黑煙直衝天際，震撼畫面隨即在社群媒體上瘋傳。
???? #ÚltimaHora | Fuerte movilización de emergencia en Tepeaca tras la explosión de una pipa, presuntamente con combustible ilícito, en la col. San Juan Negrete (cerca del Centro Escolar Miguel Negrete).— 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) June 4, 2026
Autoridades ya laboran en la zona. ¡Tome precauciones! ⚠️???? pic.twitter.com/2MZAr9eHvr
爆炸聲巨響 蕈狀煙雲清晰可見
紐約郵報報導，這起事件發生在聖胡安內格雷特區（San Juan Negrete）的液化石油氣儲存場，社群媒體流傳的影片顯示，當時已經發生火災，可見黑煙不斷竄上天際，接著油罐車突然炸成巨大火球。事發當時發出一聲巨大爆炸聲，接著出現巨大蕈狀煙雲，火舌竄燒。
在爆炸事件發生之後，當局緊急出動滅火，疏散附近住宅、醫院與學校。這輛油罐車據稱當時正在運載走私汽油，隨後引發爆炸。相關單位已對此展開調查。
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