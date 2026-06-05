澳17歲少女獨自叫車　50歲司機「爬進後座性侵」！完事繼續接客

▲ 少女叫車竟遭司機性侵。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨一名17歲少女日前使用叫車平台滴滴（DiDi）服務，搭車前往工作途中，司機竟突然停車後爬進後座，對她加以性侵。警方現已逮捕一名50歲蒙古籍男嫌Amarbayasgalan Yondonlodoi，他正面臨加重性侵及非法禁錮指控。

綜合《每日郵報》等外媒，該名少女2日清晨在林菲爾德（Lindfield）搭上滴滴車輛，預計前往工作地點，但出發約20分鐘後司機便將車輛停在北雪梨卡洛街（Carlow Street）附近，接著爬進後座對少女實施性侵。

警方獲報後迅速趕抵現場，對受害少女進行評估並送往醫院治療，同時封鎖犯罪現場展開調查。

案發後Yondonlodoi疑似未停止接客，仍繼續透過滴滴平台載送乘客。警方直到3日才在雪梨國際機場將他逮捕，當時他剛送完一名乘客下車。他隨後被帶往薩里山警察局（Surry Hills Police Station）接受調查，目前已被羈押候審，預計7月30日出庭。

滴滴澳洲（DiDi Australia）對此表示，獲悉此事件後已將該名司機帳號停權，並全力配合警方及主管機關後續調查。官方聲明指出，「共乘社群所有成員的安全始終是我們最優先的考量，每名乘客在行程中都應感到安全且受到尊重。我們將持續致力提升平台安全性，並在必要時給予受害乘客相應支援。」