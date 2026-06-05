男路邊餵熊下秒慘了！母熊發狂暴衝「砸車抓人」　恐怖畫面曝

▲ 比熱夫試圖餵食帶著幼崽的母熊被攻擊。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

保加利亞一名男子日前駕車行經羅馬尼亞著名的「熊出沒」路段時，竟在路邊停車試圖餵食一頭帶著幼崽的母熊，瞬間遭到母熊攻擊，左臂被咬傷，恐怖畫面在網路瘋傳。

根據《紐約郵報》，46歲的比熱夫（Georgi Bizhev）將車停在路邊，搖下車窗準備餵食母熊與熊寶寶，這時母熊突然起身衝向他，將熊掌伸進車內，嚇得比熱夫和車上其他乘客當場大聲尖叫。

The heart-stopping moment a bear attacks screaming tourist who made foolish ‘mistake’ in beast’s territory https://t.co/mT6AgQYFDR pic.twitter.com/XvwosZP3am — New York Post (@nypost) June 4, 2026

過程中比熱夫抬手護住臉部致手臂被熊咬出嚴重傷口，所幸有安全帶保護才未被拖出車外。而後車駕駛見狀立即狂按喇叭、高聲呼喊，協助嚇退熊群，比熱夫才得以開離現場，事後送醫緊急手術，母熊和幼崽則均未受傷。

比熱夫受訪時坦言，「我進入了牠的領域，這是個錯誤，我也為此付出了代價。」他描述，當時他清楚看見母熊耳朵突然豎起，接著就撲上來，試圖將他拖出車外。

事發地點位於羅馬尼亞特蘭斯法加拉善公路（Transfăgărășan Highway）靠近維德拉魯水壩一帶的山區路段，因經常有熊隻出沒，長期吸引大批觀光客聚集觀賞甚至餵食野生熊隻。

儘管羅馬尼亞明文規定餵食野熊屬違法行為且罰款金額不低，但比熱夫提到，當地仍有攤販沿途販售餵熊用的食物。