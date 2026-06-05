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美最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽！　搶救4天不治

▲▼8歲男童阿內特（Leland

▲伊利諾州8歲男童阿內特。（圖／翻攝自Butherus, Maser & Love Funeral Home）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國伊利諾州一名年僅8歲的男童，在目睹母親遭到男友持球棒暴力攻擊時，奮不顧身地挺身擋在母親身前。然而，男童卻因此遭到球棒重擊，導致頭部受到重創，送醫搶救4天後仍不幸宣告不治。他英勇護母的舉動感動無數人，被外界譽為「美國最勇敢的男孩」。

8歲童肉身擋球棒護媽　搶救4天宣告不治

綜合外媒報導，這起事件發生在伊利諾州德索托（De Soto）。5月13日深夜11時左右，警方接獲家暴報案趕赴現場，發現8歲男童阿內特（Leland "Lee" Arnett）與母親史奈德（Deborah Snider）雙雙身受重傷，史奈德在現場已昏迷不醒。

報導指出，阿內特是為了保護媽媽才讓自己陷入險境。母子兩人隨即被直升機送往密蘇里州聖路易斯（St. Louis）的醫院搶救，但阿內特因傷勢過於嚴重，4天後仍撒手人寰。

他的姨婆安妮（Anne Donlan Andrew）悲痛表示，在那麼暴力的情況下挺身而出需要極大勇氣，「我多希望他當時沒有這麼做，但他確實做到了。」

嫌犯手段殘暴遭羈押　家屬曝非單一個案

涉嫌施暴的36歲男子莫爾特里（Marcus Moultrie）於5月14日被捕。在男童過世後，檢察官將起訴罪名升級，莫爾特里目前被控兩項一級謀殺罪及一項一級謀殺未遂罪。

法院文件指出，這起罪行涉及「極其殘暴、令人髮指且顯露肆意虐待之行為」。莫爾特里目前堅稱不認罪，審判日期定於7月6日。

家族成員透露，這起家暴並非單一個案。姨婆安妮透露，史奈德先前就曾試圖離開對方，但因為住在「非常小的城鎮」，導致選擇有限，過去一直苦於找不到安全棲身的避風港。

母親養傷驚悉噩耗　器官捐贈遺愛

受重傷的母親史奈德目前仍在醫院治療，她在養傷期間才得知兒子過世的噩耗，未能出席葬禮，而其妹妹艾比蓋兒（Abigayle）已在網路上發起募款籌措醫療與葬禮費用。

家人在阿內特的訃聞中寫道，他是一個總是分享快樂，且「會為他人挺身而出」的孩子，且阿內特在過世後完成了器官捐贈，成為他最後的英雄壯舉。

阿內特所就讀的德索托小學（De Soto Grade School）也特別製作了印有他最愛動物「青蛙」的紀念鑰匙圈進行義賣，所得全數捐給家屬，同班同學也製作了寫滿祝福的紙條紀念環，共同緬懷這位小英雄。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

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