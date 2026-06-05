22歲泰女加油站「倒地猝死」案情反轉！生前遭男友暴打　監視器曝

▲加油站監視器拍下男子施暴全程。（圖／翻攝自芭達雅新聞）



記者王佩翊／綜合報導

泰國春武里府芭達雅一名22歲女子卡諾妮帕1日晚間在加油站上班時，突然失去意識倒地，送醫後不治身亡。死者同事最初表示，她喝了卡痛水和多罐提神飲料，疑似是因此才導致休克。然而她的養父事後調閱監視器卻發現，女兒是遭男友揮拳痛毆才會昏倒，因此要求警方盡快抓捕兇手。

死者54歲的養父頌蓬4日向《芭達雅新聞》表示，1日晚間10時，他接獲通知趕抵加油站時，急救人員正對女兒實施心肺復甦術，但搶救後仍宣告不治。一開始女兒的同事聲稱，她是因為在上班時飲用卡痛水與提神飲料，才會失去意識，沒想到案情卻出現反轉。

有知情人士2日告訴死者父親，她可能在昏倒前遭人毆打，因此養父便決定親自前往加油站調閱監視器畫面。錄影內容顯示，卡諾妮帕當時正在崗位上工作，已經下班離開的男友隨後又再度騎著摩托車重新返回加油站，隨後對她連續出拳攻擊，將她打倒在地。畫面中可見她倒地後持續抽搐，之後便陷入昏迷，再也沒有清醒。

救護人員抵達現場，死者男友就守在旁邊，但矢口否認動手，僅承認雙方發生口角後曾有肢體推擠，聲稱「只是把她推倒」。

頌蓬表示，女兒遺體雖已完成初步解剖，但完整的法醫鑑定報告須等候約45天才能正式出爐。他擔心嫌疑人趁報告出爐前逃脫，因此迫切呼籲警方立即採取行動，儘早逮捕女兒的男友，以告慰女兒在天之靈。目前警方尚未對外說明案情，仍在積極蒐集相關證據，釐清確切死因及男友的涉案責任。