北海道街頭驚悚砍人！印尼男持刀狂刺釀1死2傷　連警察也遇襲

記者張方瑀／綜合報導

日本北海道千歲市一名印尼籍男子於4日晚間手持菜刀在住宅區街頭襲擊路人，現場男女共3人慘遭刀刃刺傷，其中一名年輕女子腹部重傷，送醫後宣告不治。嫌犯當場被警方依殺人未遂罪嫌逮捕，隨後他也坦承犯行，直言「就是打算殺了她才刺的」。

近距離狂刺腹部 21歲女子心肺停止送醫不治

綜合日媒報導，這起震驚當地的案件發生在4日晚間9時左右。北海道千歲市信濃的住宅區街頭突然傳出騷動，有附近路過的民眾驚見一名男子形跡可疑、手持凶器，嚇得趕緊向消防部門報案驚呼「現場有男子手持菜刀」。

根據消防與警方單位的說法，救難人員趕抵現場時，發現一名外籍女子倒臥在街頭。該名女子腹部遭受刀刃多次連續刺傷，傷勢極其嚴重，在現場就已經失去呼吸心跳，呈現心肺功能停止狀態。

雖然隨即被緊急送往醫院搶救，但仍因傷勢過重，隨後由醫院宣告不治身亡。

嫌犯自稱住千葉 冷血認罪：就是想殺了她

警方隨後證實，不幸身亡的死者為21歲的印尼籍女子蘇莉・拉哈尤（Sri Rahayu）。而涉嫌動手行兇的嫌犯，則是同樣身為印尼籍、自稱居住在千葉縣的27歲兼職勞工馬哈穆迪・阿貢・拉克薩納・阿吉（Mahamudi Agung Laksana Aji），他當場被現場的警員依涉嫌殺人未遂之現行犯逮捕。

據悉，面對警方偵訊，嫌犯對於自己的犯行供認不諱，並坦承犯案動機，直言「我就是打算殺了她才刺她的」。由於被害人送醫後已確認死亡，北海道警方目前已經正式將案由變更為「殺人罪嫌」展開調查。

狂徒街頭揮刀！現場另有男子、承辦員警受傷

根據警方調查，嫌犯揮刀襲擊的當下，除了死者之外，現場還有一名在附近的男子也慘遭波及受傷；不僅如此，就連火速趕赴現場試圖制伏嫌犯的承辦警員，也在過程中遭到襲擊受傷。

目前受傷的附近男子以及受傷員警，皆已被緊急送往醫院進行治療。北海道警方表示，目前正在針對詳細的事發經緯展開進一步的調查。