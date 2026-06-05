選票不足掀示威！　南韓民眾排人牆「封鎖票箱」喊：應學台灣投票

▲ 首爾多地投票所發生投票用紙不足狀況。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓3日舉行第9屆全國地方選舉，因首爾多處投票所發生投票用紙不足的疏失，引發大規模抗議風波，示威群眾徹夜封鎖票箱長達35小時，直到5日上午才順利運往開票所。中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽預計於下午出面召開記者會，向全體國民致歉。

綜合《韓聯社》等韓媒，共有16個投票所出現投票用紙短缺情形，其中首爾蠶室7洞第2投票所最為嚴重，持號碼牌的選民被迫等到晚間10時才完成投票，創下憲政史上首例。選委會確認，相關投票箱內共裝有約2000名選民的選票，依法必須完成開票程序，首爾市長吳世勳等人的當選結果才有法律效力。

保守派湧入封鎖票箱 高喊選舉無效

消息傳開後，大批保守派YouTuber與民眾湧入現場，聚集在蠶室7洞第2投票所外高喊「重新投票」、「選舉無效」等口號，阻止票箱被運往開票所。示威群眾在投票所建築後門前組成人牆，封鎖長達35小時。

5日清晨7點半，首爾松坡警察署在首爾市選管委員會請求下調派18個機動隊、共約1000名警力清場，並警告示威者若非法拘禁選務人員或毀損選舉設備，將依《公職選舉法》第224條追究刑責，要求自行撤離，但數十名示威者不從、死守後門，警方自上午8時11分起將抗議者一一強制拖離，約40分鐘後才成功進入建築物。

▲ 民眾抗議選舉不公，要求中止開票。（圖／路透）

警突破封鎖運出票箱 示威者痛哭

兩個票箱最終約於8時54分移出，送往開票地點。部分示威者眼看票箱被運走當場痛哭失聲，帶頭示威的抗議人士隨即號召群眾轉往位於京畿道果川的中央選管委員會前繼續集結抗議。

《中央社》記者在現場採訪時一度被誤認為中國記者，遭示威者怒罵「中國人滾開」，澄清身分後對方隨即道歉。一名50多歲金姓女子向記者表示，「我們必須全面重新投票，台灣現在沒有事前投票，我們希望採取台灣的方式。」她提及的事前投票制度允許選民在正式投票日前2天提前投票，但此制度近年來持續引發民間對公正性的質疑。

選委會爭議不斷 主委下午道歉

中央選管委員會表示，投票用紙不足狀況並不構成《公職選舉法》所定義的延期或重新選舉事由，目前正在進行的開票作業不得中斷。盧泰嶽則預計在下午4時的記者會中公開道歉，並說明事件發生經過、選管委員會後續應對措施及防止類似事件重演的具體改革方案。

事實上，南韓選管委員會近年來爭議不斷，包括2020年國會大選時違規在選票上印製QR碼，2022年總統大選發生選務人員代替他人投票、違反秘密投票原則，2024年國會大選被批事前投票票箱管理不當，2025年總統大選也傳出選務人員盜用身分證代為投票的案例。