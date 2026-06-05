　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

▲▼ 在阿根廷布宜諾斯艾利斯國會大廈外，群眾舉著標語，抗議針對女性的暴力行為。（圖／達志影像）

▲在阿根廷布宜諾斯艾利斯國會大廈外，群眾抗議針對女性的暴力行為。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷近日連續發現有2名少女遭殺害棄屍，其中一人還被分屍，引爆社會怒火。這兩起案件再次凸顯該國長年未解的女性謀殺危機，加上總統米雷伊（Javier Milei）政府削減性別暴力受害者支援措施，讓外界感到高度憂慮。

14歲女深夜出門失聯　遭勒斃分屍

衛報報導，14歲少女維加（Agostina Vega）5月23日深夜離家，搭計程車前往33歲家族友人巴雷利耶（Claudio Barrelier）住處，沒想到近日警方在哥多華市郊發現維加的遺體，遭到勒斃分屍。

監視器畫面有拍到維加進入巴雷利耶屋內，但卻沒有任何她離開的紀錄，巴雷利耶隨後遭警方逮捕，但否認犯下殺人罪。本案目前以女性謀殺罪（femicide）展開調查。目前已知巴雷利耶2025年曾捲入涉嫌綁架女性的案件，隨後交保獲釋。

針對此案，死者父親加布里耶爾（Gabriel Vega）表示，這種事不能再發生了，「就像他們殺害我女兒一樣，將來還會出現很多個維加」。加布里耶爾也對網路上流傳的種種臆測感到憤怒，「大家到處貼她出去跳舞的照片，為什麼不貼她去上學的照片？」

▲▼ 在阿根廷布宜諾斯艾利斯國會大廈外，群眾舉著標語，抗議針對女性的暴力行為。（圖／達志影像）

17歲少女失蹤12天　遺體藏在廢棄工地化糞池

另一起案件同樣令人心驚。17歲少女坎迪亞（Dulce Candia）的遺體5月28日在米西奧內斯省埃爾多拉多（Eldorado）一處廢棄工地的化糞池中被發現。此前她已失蹤12天，法醫研判死亡時間約在5至6天前，死因同樣是勒斃。

目前已有一名47歲計程車司機因涉嫌謀殺被逮捕。當地警方透露，坎迪亞與這名大她30歲的男性存在戀愛關係。

這2名女孩的遺體被發現之後，女性主義運動人士3日舉行第11屆年度「Ni Una Menos」（一個都不能少）反女性謀殺遊行，這場活動成為拉丁美洲新一波女性主義運動浪潮核心。然而今年的遊行背景格外沉重，總統米雷伊就任2年半以來，解散婦女、性別與多元平等部、削減協助女性逃離性別暴力的相關資源，並推動把女性謀殺罪從刑法中移除。

最高法院數據顯示，女性謀殺案件數從2023年的250件，降至2025年的200件。政府主張，經濟改革能建立更穩定的經濟體，進而在不需要政府介入的情況下自然降低暴力犯罪率。但女性主義倡議者對此強烈反駁，稱案件數下降的很大原因，是許多女性謀殺案根本沒有被如實登錄。

負責婦女暴力議題的協調員德拉維加（Lucía de la Vega）指出，「政府所聲稱的下降數字根本不是真的，這跟拒絕將案件登錄為女性謀殺有關，也跟那些負責統計、登錄婦女暴力案件的機構和部門被廢除有關」。

與政府立場相近的參議員洛薩達（Carolina Losada）另推動草案，要對強姦等性犯罪的不實指控祭出更重懲罰。女性主義律師德薩（Soledad Deza）直言，這要讓倖存者要站出來尋求公道變得更加困難。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 7097 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意
快訊／台股盤中急殺1500點　終場險守45k
全家搬到關島「台灣太貴了」！庹宗康買80坪3層樓⋯揭當地真實
藍白封殺　拒審無人機特別條例
北部今防豪雨　下周滯留鋒面「強降雨持續到6月中」
25歲女駕駛高速猛撞！82歲嬤噴飛慘死…她「抱幼兒下車」畫面
快訊／北北基大雷雨警戒！　持續2小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

32歲土男戶頭莫名「多出6841億」！秒變世界級富豪　下秒慘遭凍結

美最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽！ 　搶救4天不治

男路邊餵熊下秒慘了！母熊發狂暴衝「砸車抓人」　恐怖畫面曝

墨西哥油罐車爆炸！巨大蕈狀雲衝天　學校醫院急疏散

22歲泰女加油站「倒地猝死」案情反轉！生前遭男友暴打　監視器曝

發生爆炸！阿曼原油碼頭暫停作業　疑無人機襲擊

選票不足掀示威！　南韓民眾排人牆「封鎖票箱」喊：應學台灣投票

北海道街頭驚悚砍人！印尼男持刀狂刺釀1死2傷　連警察也遇襲

外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

疑不滿發出聲響！　苗栗男「菜刀10刀砍死郵局員工」

恐怖殺人畫面曝光！苗栗男衝進郵局　「把員工逼入角落」追砍奪命

王中平衝銀行急領500萬！神色慌張疑遭詐...行員報警真相曝

明起進入梅雨旺盛期！嚴防「降雨combo」致災

(無字)竹南郵局發生持刀砍人

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

32歲土男戶頭莫名「多出6841億」！秒變世界級富豪　下秒慘遭凍結

美最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽！ 　搶救4天不治

男路邊餵熊下秒慘了！母熊發狂暴衝「砸車抓人」　恐怖畫面曝

墨西哥油罐車爆炸！巨大蕈狀雲衝天　學校醫院急疏散

22歲泰女加油站「倒地猝死」案情反轉！生前遭男友暴打　監視器曝

發生爆炸！阿曼原油碼頭暫停作業　疑無人機襲擊

選票不足掀示威！　南韓民眾排人牆「封鎖票箱」喊：應學台灣投票

北海道街頭驚悚砍人！印尼男持刀狂刺釀1死2傷　連警察也遇襲

外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

AI正妹臉蛋絕美！網喊生理性厭惡　百部短劇都用同一張臉內幕曝光

土城最貴待售物件！　千坪彩色汽旅求售10.37億

小貓熊來台是雙城論壇成果？　林秉宥曝早已有交流：凸顯論壇多沒用

萱萱遭虐死「跨縣市救不到」　衛福部7月查明責任歸屬

崔政勳突爆哭「遭猜分手韓志旼」！　女方公司火速出面

黃仁勳抵韓！　預告「會有驚喜禮物」：帶來很多生意

32歲土男戶頭莫名「多出6841億」！秒變世界級富豪　下秒慘遭凍結

美最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽！ 　搶救4天不治

快訊／台積電跌20元至2365　台股跌606.52點險守45k

陸軍天馬操演Altius-600M無人機首度對海打擊　命中率100％

【辦桌出現蘆筍汁】黃仁勳滿臉疑惑　皺眉：聽起來很不妙

國際熱門新聞

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

拿印尼兒童買春當題材　SOD被日網炎上

女路邊遭性侵「3孩全程目睹」　2男判死刑

黃仁勳訪韓　第一站會面Faker世紀同框

道瓊漲874點、費半跌299點　台積電ADR翻紅

選舉爆投票紙不足　民眾抗議：應學台灣投票

川普畫下「美伊停戰」紅線　發生1事才會重啟戰爭

快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」

北海道街頭驚悚砍人1死2傷　連警察也遇襲

波音787「起落架塌陷」　機頭墜地瞬間曝光

美高中「多名女師集體罹乳癌」　校方急調查

金主愛不笑了！陪父親視察「表情變撲克臉」

黃仁勳復刻兆元宴　首爾神祕烤肉店曝光

更多熱門

相關新聞

精神科女「闖病房拔管」害死無辜男

精神科女「闖病房拔管」害死無辜男

阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）發生憾事，一名65歲男子因肺炎住院並插管治療，卻遭同院精神科女病患闖入病房、徒手拔除呼吸管，隨後心臟驟停不治。目前當局已介入調查，醫院也啟動內部調查及懲處程序。

梅西領銜！阿根廷世足26人名單曝

梅西領銜！阿根廷世足26人名單曝

世足前夕傳驚魂！梅西左大腿傷情曝

世足前夕傳驚魂！梅西左大腿傷情曝

漢他病毒暴增！專家曝原因：氣候變遷

漢他病毒暴增！專家曝原因：氣候變遷

阿根廷漢他「安地斯株」致死率破30%

阿根廷漢他「安地斯株」致死率破30%

關鍵字：

阿根廷

讀者迴響

熱門新聞

板模工討不回38萬！寄郵包炸彈害瞎眼

新竹市府提告返還國有地！男喊「已住超過70年」

郵局司機被砍死　哥悲曝「心臟都看得到」

遞錢包給黃仁勳簽名「7700元被掏出」送給ShowGirl

陳國華、Ivy女兒超正高中畢業照曝

老傳產翻身AI神股！　謝金河點名「2檔黑馬」

獨／虐死萱萱惡男起底　當假乩維生曾犯「倒插香」大忌

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

噴殺蟲劑燒家樂福　8產險公司討3.7億

快訊／遭民進黨開除黨籍　朱政騏宣布無黨參選：我絕不是共諜

全校已無學生！　新竹知名私校「高二生全轉學」

面板大小虎都落難！彩晶第2根跌停　友達多空激戰居成交王

新竹女偷吃人夫！完事嗆：同情你才做

好萊塢男星慘死前院！　兇手竟是女友兒子

神秘漂浮物現蹤南海！數日後消失

更多

最夯影音

更多
【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩

【請尊重爸爸】女狂塞鈔票求黃仁勳簽名！　他「死亡凝視」無奈吐：妳太麻煩
劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

劉喬安被抓回台最新畫面　太陽花女王走鐘變這模樣　逃亡美國7年更大尾！販毒給台灣演藝圈

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

【Fred吃上癮】地表最強「肯瓊醬牛肉三明治」！Fred 揭密美味的靈魂來源

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

Computex 2026 微星40週年重磅出擊 天龍座旗艦、電競掌機、聯名特仕一次看

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

網紅牙醫張元瀚告別式！龍鳳胎靈前送父　好友燒打雞也來了

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面