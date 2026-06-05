外出遭分屍！阿根廷14歲少女遺體尋獲　爸喊：這種事不能再發生

▲在阿根廷布宜諾斯艾利斯國會大廈外，群眾抗議針對女性的暴力行為。（圖／達志影像，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷近日連續發現有2名少女遭殺害棄屍，其中一人還被分屍，引爆社會怒火。這兩起案件再次凸顯該國長年未解的女性謀殺危機，加上總統米雷伊（Javier Milei）政府削減性別暴力受害者支援措施，讓外界感到高度憂慮。

14歲女深夜出門失聯 遭勒斃分屍

衛報報導，14歲少女維加（Agostina Vega）5月23日深夜離家，搭計程車前往33歲家族友人巴雷利耶（Claudio Barrelier）住處，沒想到近日警方在哥多華市郊發現維加的遺體，遭到勒斃分屍。

監視器畫面有拍到維加進入巴雷利耶屋內，但卻沒有任何她離開的紀錄，巴雷利耶隨後遭警方逮捕，但否認犯下殺人罪。本案目前以女性謀殺罪（femicide）展開調查。目前已知巴雷利耶2025年曾捲入涉嫌綁架女性的案件，隨後交保獲釋。

針對此案，死者父親加布里耶爾（Gabriel Vega）表示，這種事不能再發生了，「就像他們殺害我女兒一樣，將來還會出現很多個維加」。加布里耶爾也對網路上流傳的種種臆測感到憤怒，「大家到處貼她出去跳舞的照片，為什麼不貼她去上學的照片？」

17歲少女失蹤12天 遺體藏在廢棄工地化糞池

另一起案件同樣令人心驚。17歲少女坎迪亞（Dulce Candia）的遺體5月28日在米西奧內斯省埃爾多拉多（Eldorado）一處廢棄工地的化糞池中被發現。此前她已失蹤12天，法醫研判死亡時間約在5至6天前，死因同樣是勒斃。

目前已有一名47歲計程車司機因涉嫌謀殺被逮捕。當地警方透露，坎迪亞與這名大她30歲的男性存在戀愛關係。

這2名女孩的遺體被發現之後，女性主義運動人士3日舉行第11屆年度「Ni Una Menos」（一個都不能少）反女性謀殺遊行，這場活動成為拉丁美洲新一波女性主義運動浪潮核心。然而今年的遊行背景格外沉重，總統米雷伊就任2年半以來，解散婦女、性別與多元平等部、削減協助女性逃離性別暴力的相關資源，並推動把女性謀殺罪從刑法中移除。

最高法院數據顯示，女性謀殺案件數從2023年的250件，降至2025年的200件。政府主張，經濟改革能建立更穩定的經濟體，進而在不需要政府介入的情況下自然降低暴力犯罪率。但女性主義倡議者對此強烈反駁，稱案件數下降的很大原因，是許多女性謀殺案根本沒有被如實登錄。

負責婦女暴力議題的協調員德拉維加（Lucía de la Vega）指出，「政府所聲稱的下降數字根本不是真的，這跟拒絕將案件登錄為女性謀殺有關，也跟那些負責統計、登錄婦女暴力案件的機構和部門被廢除有關」。

與政府立場相近的參議員洛薩達（Carolina Losada）另推動草案，要對強姦等性犯罪的不實指控祭出更重懲罰。女性主義律師德薩（Soledad Deza）直言，這要讓倖存者要站出來尋求公道變得更加困難。