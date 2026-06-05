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美眾院通過援烏法案　18共和黨人倒戈挑戰川普

▲▼ 美國國會大廈。（圖／路透）

▲圖為美國國會大廈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國眾議院4日以226票對195票通過烏克蘭支持法案（Ukraine Support Act），向烏克蘭提供數十億美元援助，同時對俄羅斯祭出嚴厲制裁的重大法案，有18名共和黨議員違抗黨內高層與川普，與民主黨人聯手促成法案過關。

CNN、路透報導，這項法案是川普第二任期內首個重大力挺烏克蘭的舉措，包含協助烏克蘭戰後重建的措施，授權向基輔提供超過10億美元援助及高達80億美元的直接貸款支持，同時對俄羅斯實施了嚴厲的制裁和出口管制，對象包括金融機構、石油與採礦業等。

眾議院議長強生（Mike Johnson）此前曾力勸黨內成員反對法案，但最終有18名共和黨人、1名獨立議員與民主黨人聯手通過這項法案。

近幾個月來，川普外交政策重心放在伊朗議題上，俄烏戰事卻在幾乎沒有美國介入的情況下持續惡化，川普近期還放寬對俄羅斯石油的限制，理由是要降低伊朗戰爭對全球油價的衝擊，此舉惹惱部分共和黨同僚。與此同時，許多眾議院共和黨人更傾向讓黨專注解決國內物價問題，而非介入另一場全球衝突。

儘管法案在眾院獲得通過，但其在參議院是否能獲得足夠票數仍不明朗，且即便在參院闖關成功，最終也很可能遭到川普否決。

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