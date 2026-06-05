真主黨剛拒停火協議！　川普轉頭爆料：他們曾私下打電話求停戰

▲川普稱，真主黨曾打電話給他們，詢問是否可以停火。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

黎巴嫩什葉派組織「真主黨」發表公開聲明，強硬拒絕了由美國居中斡旋的以色列、黎巴嫩停火協議，並怒轟該條約根本是逼真主黨「無條件投降」。儘管如此，美國總統川普4日卻聲稱，真主黨打電話給他們，並說，「我們能不能不打了（停戰）？」

真主黨4日公開拒絕由美國斡旋達成的以色列與黎巴嫩之間的停火協議，該協議原本在宣布後的數小時就被簽署，但真主黨卻稱，停火協議內容等同於讓真主黨向以色列投降，因此拒絕履行。與此同時，以色列也仍然持續對黎巴嫩南部發動攻擊。

川普4日在白宮橢圓形辦公室接見記者時表示，「真主黨其實曾打電話給我們說，『我們停戰好不好？（How about stopping?）』」

川普說，「我想你們很快就會看到那邊有大事發生。黎巴嫩過去就像是一個與世隔絕的世界，但它與伊朗的命脈死死相連。如果黎巴嫩能夠迎來真正的和平，那真的太棒了。黎巴嫩多年來一直被攻擊，他們在國際上一直就像個弱者（Underdog），如果這場衝突能現在結束，那就再好不過了。」

與此同時，伊朗強調，任何與美國、以色列達成的持久性和平協議，核心關鍵都必須包含「全面停止在黎巴嫩境內的一切敵對軍事行動」。