黃仁勳下午訪韓！　第一站直奔網咖「會面Faker」世紀同框

▲ 黃仁勳將與Faker會晤。（組圖／路透、VCG）

記者陳宛貞／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今（5）日下午入境南韓，在金浦國際機場短暫發表感言並接受媒體提問後，第一站訪問行程將前往由《英雄聯盟》（LoL）戰隊T1經營的網咖，與傳奇選手 Faker會晤。

《韓聯社》報導，根據輝達及業界消息，黃仁勳預計當地下午1時（台灣中午12時）自金浦機場入境南韓，接著拜訪由《英雄聯盟》戰隊T1經營的網咖T1 Base Camp。據遊戲業界消息，不僅T1隊長Faker，Doran、Oner、Peyz及Keria等5名選手都將出席。

黃仁勳將在現場與選手及業界關係人士會晤，就推動電競產業發展交換意見。他去年10月底訪韓時也曾在活動上高喊「Faker」，並稱「若沒有PC遊戲、網咖和電競就不會有現在的輝達。」

엔비디아 GeForce Gamers Festival - 페이커 축하 인사



젠슨황님이 페이커 페이커 페이커를 외쳐주심 ㅋㅋ pic.twitter.com/VZbSOdhsk3 — 수구 (@lol_soo9) October 30, 2025

結束網咖行程後，黃仁勳當晚將在弘大的烤肉餐廳「HYUNGNIMJEOYO」（형님저요）與南韓多名頂尖企業領袖共進晚餐，出席人士據悉包含SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨及NAVER議長李海珍。一行人將以烤豬五花肉搭配燒酒，深入探討AI晶片、機器人及AI資料中心基礎建設等議題。

英國名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）也曾造訪這家烤肉店，據餐廳人員透露，因預約早已額滿，當天無法再接受任何訂位。

此次為黃仁勳時隔約7個月再度訪韓，恰逢輝達積極將與南韓企業的合作版圖自HBM等AI半導體供應鏈向外延伸至機器人、汽車、遊戲及雲端基礎設施等多元領域之際，業界普遍預期他此行將進一步深化輝達與南韓AI生態系的合作。