澤倫斯基致公開信！　克里姆林宮：想見普丁自己來莫斯科

▲澤倫斯基於4日深夜發布一封給普丁的公開信。（組圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基於4日深夜發布一封給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的公開信，呼籲雙方直接會面以結束這場全面戰爭。然而，克里姆林宮對此提議完全不當一回事，甚至透過即時通訊平台冷淡回應，表示如果澤倫斯基想見面，「他大可自己來莫斯科」。

澤倫斯基發信求見 克宮冷回：自己來莫斯科

根據《基輔郵報》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發布公開信時，正值「聖彼得堡國際經濟論壇」舉行期間。當時，普丁人正在康斯坦丁宮（Constantine Palace）內，與各大新聞通訊社的高階編輯進行會議。

根據即時報導該場會議的Telegram貼文指出，針對澤倫斯基的會面訴求，克里姆林宮毫不客氣地回應，「要是澤倫斯基想跟普丁見面，他大可自己來莫斯科。」

普丁：我們一點都不急

普丁在論壇中談到西方國家與烏克蘭的整體局勢時，也流露出同樣的不屑態度。他強調，西方國家根本不想把俄羅斯當成平等的夥伴來對話，「但他們遲早得這麼做。我們一點都不急。」

這番言論明確暗示，無論西方如何施壓或烏克蘭提出何種方案，只要不符合莫斯科的條件，就別想加速解決衝突。

為了強調時機未到，普丁更打了一個比喻補充說道，「就算你把9個孕婦湊在一起，這9個女人也沒辦法在一個月內生出一個小孩。」意指任何外部努力都無法逼迫俄羅斯做出他們認為還沒到時候的讓步。

澤倫斯基批「普丁個人選擇」：俄軍已傷亡3萬人

相對於普丁的強硬，澤倫斯基在信中則點出俄羅斯正處於劣勢，不僅是軍事上，連經濟與政治上都在節節敗退。他特別指出，從去年下半年至今年2月，俄軍每月死傷人數達3萬至3萬5000人，俄羅斯社會也越來越感到疲乏。

澤倫斯基在信中直言，「不管你怎麼拿北約（NATO）、地緣政治或俄語圈當藉口，這場戰爭就是你個人的選擇——這是一場毫無正當理由的戰爭，歷史絕對會記下這一筆。」

目前，基輔當局已提議沿著當前戰線停火、全面交換戰俘，並在有國際安全保證的情況下於中立地帶進行談判，但莫斯科至今的回應並未帶來任何實質結果。

川普樂見雙方面對面：這背後我們出了不少力

根據《法新社》報導，針對烏克蘭總統提議面對面談判，美國總統川普（Donald Trump）4日在橢圓形辦公室向記者表示，澤倫斯基如果能跟普丁見面會是一件「超棒的事」，但他同時強調雙方都必須做出妥協。

川普對此樂觀其成，「我很高興他們或許有在討論見面了。我覺得這背後我們出了不少力。我覺得如果他們能見個面就太棒了。他們應該要見面，趕快把這件事搞定。」