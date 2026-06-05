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美軍「最大航母」失火影片曝　官兵：自動滅火系統失靈

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍全球最大核動力航空母艦「福特號」今年3月在紅海執行針對伊朗的軍事行動時發生火災，當時美國海軍對外發布簡短聲明表示，火勢已控制、2名官兵受輕傷，且航艦仍維持完全戰備能力。然而，CNN最新取得的獨家影片顯示，艦上寢室被徹底燒毀變形；消息人士更透露，當時艦上的自動滅火系統完全失靈。

現場殘骸畫面曝光　寢室全面燒毀淪焦黑鐵架

根據CNN取得的最新影片顯示，這場火災的嚴重程度和對福特號（USS Gerald R. Ford）造成的損害，遠比海軍當初對外透露的還要嚴重。

影片中可以看到，官兵睡覺的上下鋪寢室被徹底燒毀，原本的床鋪只剩下焦黑、扭曲的鐵架，上方的天花板顯然也被烈火燒到鏤空。畫面中還能看到天花板懸掛著斷落的電線，床鋪周圍的地面上則堆滿了灰燼。

一名當時在福特號上奮力滅火的官兵向CNN坦言，「我當時真的以為我們會失去這艘船，那時候不是拼命把火撲滅，就是死路一條。」

自動滅火系統失靈　美軍官方挨批刻意淡化災情

報導指出，這起重大火災起因於洗衣房與烘衣機。然而，該名官兵以及一名了解內情的美軍高層官員透露，船上內建的自動滅火系統在關鍵時刻竟然完全沒發揮作用，導致全艦官兵必須全體動員，手忙腳亂地設法撲滅火勢。

▲▼全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

▲全球最大航母「福特號」（USS Gerald R. Ford）。（圖／路透）

該名美軍高層官員對CNN表示，海軍的公開聲明刻意淡化了火災對福特號造成的影響。

事實上，福特號足足過了兩天才能重新執行戰機起降任務，而且被迫駛往希臘的港口進行臨時維修。福特號的艦上官兵足足花了將近30個小時才完成滅火、清理並防止火勢復燃，大約有600名官兵因為寢室受損而無床可睡。

該名因擔心遭到海軍報復而選擇匿名的官兵直言，「事情不應該鬧得這麼嚴重的。船上內建的自動滅火系統本來應該要把火撲滅。」

而對於火災嚴重程度以及滅火系統為何失靈，海軍發言人僅回應CNN表示，「針對這起火災的調查目前仍在進行中。」

耗資130億象徵美軍實力與極限　恐面臨至少1年維修期

直到2025年為止一直擔任海軍部長海洋戰略顧問的史泰爾斯（Hunter Stires）向CNN表示，火災和進水是任何船艦上最大的兩個危險，美國海軍向來不遺餘力地專注於損害管制準備和系統備援，以確保船艦的存活能力。當被問到自動滅火系統失靈的問題時，史泰爾斯表示，戰爭和戰損本來就是不可預測的，「你永遠不知道什麼東西會壞掉」，這正是為什麼對官兵的訓練會如此重要。

福特號於2017年正式服役，造價高達130億美元，是美國11 艘核動力航空母艦中最新、技術最先進的一艘。前潛艦軍官薩德勒（Brent Sadler）曾指出，福特號擁有其他10艘航艦所沒有的電子彈射系統（電磁彈射系統），能發射從小至微型無人機、大至大型飛機的各種機種。

然而，福特號在今年5月返回維吉尼亞州諾福克（Norfolk）母港後，由於這趟航程帶來的各種磨損與消耗，加上與火災相關的後續修復，如今面臨著漫長的擴大維修期。一名美國官員告訴CNN，福特號可能至少需要一年的時間才能再次出海，這段期間恐必須由其他船艦來填補這項戰力空缺。

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