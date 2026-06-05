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黃仁勳「韓版兆元宴」地點疑曝光！　首爾烤肉店門口擠滿人

▲黃仁勳現身北流舉辦台式辦桌宴請員工，首度體驗流水席。（圖／攝影中心攝）

▲黃仁勳現身北流舉辦台式辦桌宴請員工，首度體驗流水席。（圖／攝影中心攝）

記者張方瑀／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計今（5日）下午搭乘私人飛機飛抵南韓。據悉，這趟南韓行他將再度施展美食外交，預計宴請多位南韓科技界與財閥大佬，複製在台灣引發轟動的「兆元宴」模式！而這次他挑選的餐廳，也和台灣熱炒店一樣「超接地氣」，消息一出已讓全韓國的科技迷與老饕陷入瘋狂。

剛吃完台北熱炒　黃仁勳預告赴韓「就愛這三味」

黃仁勳日前在台灣的行程滿檔，當中最引人注目的莫過於5月28日那場冠蓋雲集的「兆元宴」，席間邀請了台積電董事長魏哲家、聯發科執行長蔡力行等科技巨擘，直接引爆台股大漲。隨後在1日，他更在台北某熱炒店舉行「韓國夥伴之夜」，熱情招待特地搭專機抵台的SK集團會長崔泰源、三星電子、斗山集團、NAVER等韓國重量級企業高層。

▲黃仁勳出席磚窯兆元宴餐敘，席間與各大廠老闆合影。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳出席磚窯兆元宴餐敘，席間與各大廠老闆合影。（圖／記者林敬旻攝）

在結束台灣行程後，市場盛傳他將馬不停蹄奔赴韓國。黃仁勳先前對此雖幽默回應「我不能告訴你」，但也大方坦言自己非常喜歡韓國料理，早早就開好美食清單，計畫一到韓國就要去吃韓式炸雞、蔘雞湯與烤五花肉。

首爾「聖水洞」群體暴動　神祕五花肉店一早廚房緊繃

據《韓聯社》等韓媒報導，黃仁勳於5日飛抵韓國，晚間預計前往首爾尖端與文化IT融和的創新特區「聖水洞」某家烤五花肉餐廳用餐。雖然具體餐廳名稱被列為最高機密，但在被視為最熱門候選的餐廳裡，從一早就瀰漫著一股極度緊張的氣氛。

記者實地走訪發現，該餐廳的員工清晨就開始瘋狂打掃店內外，為迎接入境的貴客做足準備。店內員工透露，雖然是從社群媒體上看到黃仁勳可能到訪的消息，但目前到7日為止的訂位已經全數額滿。

為了防範可能發生的各種狀況，該烤五花肉品牌的執行長（CEO）與其他分店店長甚至親自前來門市坐鎮督導。餐廳盧姓店長表示，「隨著網路上盛傳黃執行長要來的消息，客人的詢問度大幅增加。我們正集中檢查清潔與食材狀態，做好萬全準備。」

網瘋傳「聖水洞三燒會面」　歐巴路過搶拍認證照

雖然當天是平日中午，但現場已湧現大批期待「黃仁勳效應」的民眾與饕客，在餐廳門口排隊、拍認證照。一名30多歲的盧姓男子興奮表示，「本來只是來找朋友，看到社群媒體說黃仁勳會來這家餐廳，趕快拍照留念！」

另一名50多歲的裴姓男子則因為訂不到週末空位而流露惋惜之情，「上次看到他和南韓大佬的『剛布炸雞會面』印象很深刻，這次說什麼也想來朝聖『三燒會面』（烤五花肉配燒酒）。」現場甚至連各大電視台的採訪車、攝影師，以及想要打聽情報的酒商業務員都蜂擁而至，場面熱鬧非凡。

四大財閥大佬全到齊 炸雞完換「烤肉外交」

外界預期，黃仁勳今晚將在五花肉餐廳與SK集團董事長崔泰源、LG集團董事長具光謨、現代汽車集團董事長鄭義宣、NAVER創辦人兼董事長李海珍等人聚餐，並單獨會晤三星電子董事長李在鎔，進一步強化輝達與南韓的半導體與AI合作關係。

▲▼黃仁勳炸雞高峰會,李在鎔,鄭義宣。（圖／路透）

▲黃仁勳去年曾在首爾江南與李在鎔、鄭義宣共享韓式炸雞。（圖／路透）

事實上，南韓是輝達早期電競與網咖文化的重要起點，黃仁勳對南韓向來有特殊情感。他上次訪韓時，就特地選在韓式炸雞店與三星李在鎔、現代汽車鄭義宣吃「雞啤」（炸雞配啤酒），當時「剛布炸雞三星店」一躍成為暴紅名店，甚至一度因雞肉供不應求，導致總部被迫暫停14家直營店營業。

這次黃仁勳來韓行程依舊滿檔，除了拜訪各大集團總部，據傳還將參加綜藝節目錄影，並擔任職棒比賽的開球嘉賓，預計停留至8日或9日，這股「AI教父」的庶民美食風暴，勢必將在首爾繼續延燒。

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