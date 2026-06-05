快訊／澤倫斯基發公開信「邀普丁面談」　喊話：別害怕結束戰爭

▲澤倫斯基4日發表了一封致普丁的公開信。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基4日發表了一封致俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的公開信。他在信中正式提議兩國領袖親自會面，針對結束這場超過4年的戰爭達成協議，但他同時也給出強硬警告，若雙方最後無法談攏，基輔已經做好準備繼續打下去。

美國聚焦伊朗衝突 澤倫斯基：不能繼續傻等

烏克蘭總統辦公室證實，這封公開信已經發送給包含美國在內的多個國家。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在信中直言，現在美國的注意力都放在伊朗的衝突上，「如果我們只是傻傻地等，等到歐洲的戰爭重新成為焦點，那就不對了。」

他指出，多數俄羅斯人已經受夠了烏克蘭的飛彈與無人機攻擊，加上國內通貨膨脹與燃料短缺，俄國人民其實都渴望和平。

Open Letter

To the President of the Russian Federation

From the President of Ukraine



When you came to power in Russia more than 26 years ago, many people in Ukraine viewed you positively. That is how it was. But that is now in the past.

Now, the overwhelming majority of… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 4, 2026

提議交戰線全面停火 由美國負責監督

澤倫斯基強調，通往和平的道路必須從前線開始，「外交的起點必須畫在交戰線上。」烏克蘭的立場是，在談判期間雙方必須「全面停火」，他認為這是一般的標準做法，且美國絕對有能力在敵對行動停止的交戰線上監督停火狀況。

為此，他提議訂出一個明確的會面日期，並點名瑞士、土耳其以及阿拉伯世界國家，指出這些國家過去就經常扮演東道主，接待各國領袖解決戰爭與和平問題。

喊話普丁：若談不攏將戰鬥到底

「不要害怕踏上結束這場戰爭的道路。這是你現在最該做的事！」澤倫斯基在信中向普丁喊話，烏克蘭提議透過雙方的直接接觸來結束戰爭，「我提議見個面... 如果你自己不覺得是時候該結束這場仗了，烏克蘭就會為了生存繼續戰鬥到底。」

他還暗示，戰爭若持續下去，恐將威脅普丁的個人地位，「這是一個你很清楚的俄羅斯歷史事實：當俄羅斯感到厭倦時，改變就會隨之而來。」

克宮證實收到信件 烏外長籲：是時候選擇和平

針對這封公開信，莫斯科克里姆林宮表示已經看過信件內容，並將向上呈報給普丁。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）則在社群平台X上發文補充，這封信也會透過正式的外交管道發送。

西比哈形容這是一個嚴肅且有誠意的提案，裡面包含明確、可行的步驟與會面邀請，「我們期待這個提案能得到有意義的回應。是時候結束這場戰爭了，是時候選擇和平了。」